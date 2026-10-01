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Tisza-kormány: újra egy asztalhoz ült Magyar Péter és Karácsony Gergely - Hankó Balázst letartóztatták, Kósa Lajost beidézték
Gazdaság

Tisza-kormány: újra egy asztalhoz ült Magyar Péter és Karácsony Gergely - Hankó Balázst letartóztatták, Kósa Lajost beidézték

Portfolio
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Fontos megállapodások születtek Magyar Péter a kormány és Budapest vezetésének mai egyeztetésén, amelyet külön hírfolyamban is követünk a Portfolio-n. A hosszú szünet után újrainduló Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa kibővített jogkörökkel próbál keretet adni az együttműködésnek, de csütörtökön több korábban bejelentett szervezeti változás is hatályba lép. Közben Hankó Balázs volt kulturális minisztert előzetesen egy hónapra fogságra ítélték, Bánki Eriket és Kósa Lajost pedig a Parlament vizsgálóbizottsága idézte be.
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Visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe a javítóintézetek, milliárdos többletforrás érkezik

Október 1-jétől a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet is visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe – jelentette be Kátai-Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter.

Közlése szerint az átalakítás a Szőlő utcai ügy kirobbanása után fél évvel történik meg, középpontjában pedig a fiatalkorúak nevelése, oktatása, pszichológiai és szociális támogatása áll, a megfelelő biztonsági feltételek fenntartása mellett.

A miniszter szerint a cél, hogy a felügyelet mellett a fiatalok az életük megváltoztatását segítő támogatást is megkapják. A gyermekvédelmi intézményrendszer megerősítésére 2028-ig összesen 3 milliárd forint többletforrást biztosítanak, amelyet a büntetés-végrehajtásnál megmaradt, fel nem használt keret átadása is kiegészít.

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Most már nincs visszaút: eldől, megkapja-e Magyarország a több ezer milliárdos EU-forrást

Valamennyi uniós tagállam – köztük Magyarország – határidőre benyújtotta utolsó kifizetési kérelmét az EU járvány utáni Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközéhez, így a teljes, 573 milliárd eurós keretösszegre beérkezett az igény. A Bizottságnak rendkívül szoros menetrendben, december végéig kell elbírálnia és kifizetnie az elfogadott összegeket, utána ugyanis egyetlen RRF-kifizetés sem teljesíthető. Magyarország számára különösen nagy a tét: a rendelkezésre álló mintegy 10 milliárd eurós keretből eddig mindössze 919,6 millió euró előleget kapott meg, így a záró értékelés közel 9,1 milliárd euróról dönt. A magyar kormány szerint teljesítette a feltételeket, de a végső szót a Bizottság mondja ki a mérföldkövek tételes ellenőrzése után.

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Most már nincs visszaút: eldől, megkapja-e Magyarország a több ezer milliárdos EU-forrást
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Brüsszel az Európai Unió Bírósága elé citálhatja a magyar kormányt, eljárás indult az állampapírok miatt is

Az Európai Bizottság októberi kötelezettségszegési csomagjában hét, Magyarországot közvetlenül érintő döntés született: egy ügyben már az Európai Unió Bírósága elé viszik az országot, három eljárásban a második, közvetlenül a per előtti szakaszba lépett Brüsszel, további három ügyben pedig most indult meg az eljárás. A gazdaság szempontjából a legfontosabb ügyek a Mol választottbírósági pereit, a 35 éves autópálya-koncessziót, a magyar állampapírok adóelőnyét, valamint az adó- és vámrendszer működését érintik.

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Brüsszel az Európai Unió Bírósága elé citálhatja a magyar kormányt, eljárás indult az állampapírok miatt is
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120 milliárd forintos támogatást kap Budapest – kiderült, milyen megállapodás született a kormány és főváros közt

Fél évtizedes szünet után csütörtökön ismét összeült a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, a kormány és a főváros az ülés után sajtótájékoztatón számol be az egyeztetés eredményeiről. A fő kérdés Budapest rövid és hosszabb távú finanszírozásának rendezése, de közlekedési és fejlesztési ügyek, valamint a kerületi parkolási bevételek átcsoportosítása is az asztalra került – utóbbi a kerületi polgármesterek felháborodását is kiváltotta. A sajtótájékoztatóról a helyszínről tudósítunk.

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120 milliárd forintos támogatást kap Budapest – kiderült, milyen megállapodás született a kormány és főváros közt
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MNB-ügy: Kósa Lajost is beidézték, Bánki vitatta a meghallgatását

Kósa Lajost és Bánki Eriket is beidézte az MNB-ügyet vizsgáló parlamenti bizottság, amely a jegybanki alapítványok gazdálkodásának nyilvánosságát korlátozó 2016-os törvényjavaslat körülményeit is feltárná. Bánki vitatta meghallgatásának indokoltságát, a képviselők pedig a javaslat előkészítőiről és a jegybank vezetésének esetleges szerepéről kérdezték.

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MNB-ügy: Kósa Lajost is beidézték, Bánki vitatta a meghallgatását
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Döntött a bíróság: letartóztatásba került Hankó Balázs

Első körben egy hónapra letartóztatták Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó nyomozásban. Az ügyészség a szökés és az eljárás befolyásolásának veszélyére hivatkozott, a fideszes képviselő tagadja a gyanúsítást.

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Döntött a bíróság: letartóztatásba került Hankó Balázs
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"Új korszak!"

Így jellemezte Karácsony Gergely főpolgármester a kormánnyal való egyeztetés kezdetét. A városvezető az újjáélesztett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa előtt külön is leült Magyar Péter miniszterelnökkel, Kármán András pénzügyminiszterrel, és korábbi közgyűlési társával Vitézy Dáviddal, aki a közlekedési és beruházási tárcát viszi.831425681_1070581062505793_4491934249907896557_n
Forrás: Karácsony Gergely Facebook
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Pikó András a parkolási bevételek elvételéről: A fővárosiak meg fogják szívni ezt a megállapodást

A "semmit rólunk nélkülünk" elvének megsértéseként bírálta Pikó András józsefvárosi polgármester azt a tervet, amely a kerületek parkolási bevételeit a fővároshoz csoportosítaná át. Az Országos Urbanisztikai Konferencia plenáris kerekasztalán Pikó ezért félretette a kiemelt beruházásokról szóló, előre megírt mondandóját, élesen kritizálta a döntés előkészítését, majd felszólalása után felállt és kivonult a panelbeszélgetésről.

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Pikó András a parkolási bevételek elvételéről: A fővárosiak meg fogják szívni ezt a megállapodást
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Karácsony Gergely a polgármesterekkel való konfliktusról: Ne féljünk a vitáktól, új működési modell kell Budapestnek

Itt az ideje annak, hogy Budapest új működési modelljéről beszéljünk, még akkor is, ha ehhez kemény vitákon és érdekütközéseken keresztül vezet az út – erről beszélt Karácsony Gergely főpolgármester az Országos Urbanisztikai Konferencián. Szerinte a fővárosnak a kormánnyal való együttműködését, a finanszírozását, valamint Budapest és az agglomeráció kapcsolatát is új alapokra kell helyezni.

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Karácsony Gergely a polgármesterekkel való konfliktusról: Ne féljünk a vitáktól, új működési modell kell Budapestnek
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Megjött Moszkva válasza a Magyarországról kiutasított diplomatákra

Bekérette az orosz külügy Gergics Gábor ideiglenes konzulátusi ügyvivőt azt követően, hogy a magyar külügyminisztérium szeptember 8-án hazaküldött 10 orosz diplomatát.

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Megjött Moszkva válasza a Magyarországról kiutasított diplomatákra
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Magyar-Karácsony-egyeztetés: polgármesterek követelik a parkolási terv törlését

Hat budapesti polgármester tiltakozik a parkolási bevételek fővároshoz irányításának terve ellen, amely szerintük összesen 9 milliárd forintos kiesést okozna kerületeiknek. A kormány és a főváros mai egyeztetése előtt a rendelkezés törlését követelik, és jogi fellépést helyeznek kilátásba, ha az érintettek bevonása nélkül döntenek.

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Magyar-Karácsony-egyeztetés: polgármesterek követelik a parkolási terv törlését
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Vitézy Dávid: fenntarthatatlan a rendszer, komoly változások jönnek Magyarországon

Átfogó városfejlesztési és szabályozási reformokról beszélt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön az Országos Urbanisztikai Konferencián tartott előadásában. A tárca most is azon dolgozik, hogy átültesse a "kompakt város" tervét a hazai jogrendbe, felülvizsgálja az OTÉK-ot, a plázastopot és az építési jogszabályokat. A miniszter élesen bírálta az elmúlt évtizedek ellenőrizetlen szuburbanizációját, amely ezermilliárdos infrastrukturális hiányokat és közlekedési szegénységet okozott. Vitézy kitért arra is, hogy a 2028 utáni uniós költségvetési ciklus tervezését az alapoktól kell újraindítani, mivel a korábbi kormányzat nem végzett érdemi előkészítést, és jelezte: a Közlekedési Múzeum teljes megújítására feltételes kivitelezési tervezési pályázatot írnak ki. A miniszter előadónk lesz a Future of Construction konferencián, érdemes lesz velünk tartani.

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Vitézy Dávid: fenntarthatatlan a rendszer, komoly változások jönnek Magyarországon
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Itt a törvény: Budapesthez kerül egy sor közterület, feléled a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, zöldül a Városliget

Megjelent a Magyar Közlönyben a 2026. évi LVIII. törvény, amely jelentős változásokat hoz Budapest városfejlesztési, vagyonkezelési és beruházási struktúrájában. A jogszabály érinti a hazai útdíjfizetési rendszert működtető társaság szervezeti működését is.

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Itt a törvény: Budapesthez kerül egy sor közterület, feléled a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, zöldül a Városliget
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Tarr Zoltán: nem áll meg a milliárdos támogatási csomagnál a kulturális átvilágítás

A kiemelten vizsgált milliárdos támogatási csomagon túl a Nemzeti Kulturális Alap teljes működésére kiterjed az átvilágítás, és több nagy kulturális intézmény gazdálkodását, vezetési gyakorlatát is ellenőrzik. Tarr Zoltán szerint több esetben politikai befolyásoltságra utaló jeleket találtak, a személyi és jogi következményekről azonban csak a vizsgálatok lezárása után döntenek.

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Tarr Zoltán: nem áll meg a milliárdos támogatási csomagnál a kulturális átvilágítás
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Államtitkár: rendet teszünk a területfejlesztésben, hamarosan jön a törvénymódosítás

Hatékony fejlesztéspolitikai középszintre, a térségi kapcsolatok erősebb figyelembevételére és a jelenlegi tervezési rendszer egyszerűsítésére van szükség Magyarországon – mondta Szabó Mátyás az Országos Urbanisztikai Konferencián csütörtökön. Az államtitkár szerint a fejlesztéspolitikának részben el kell szakadnia a közigazgatási határoktól, és jobban kell igazodnia a valós térségi folyamatokhoz.

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Államtitkár: rendet teszünk a területfejlesztésben, hamarosan jön a törvénymódosítás
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Rendkívüli kormányülést jelentett be Magyar Péter, a honvédség központjában kell döntést hozniuk

Egész hétvégés kihelyezett ülésre készül a Tisza-kormány, amelyen a gazdaság és a költségvetés mellett a közigazgatás átalakítása, az energetika és a vízgazdálkodás is napirendre kerül. Az erdőbényei tanácskozás után újabb kormányzati bejelentések várhatók.

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Rendkívüli kormányülést jelentett be Magyar Péter, a honvédség központjában kell döntést hozniuk
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Új vagyonkezelőhöz került a Planetárium, közelebb kerülhet az újranyitás

Újabb lépéssel került közelebb a megújuláshoz a népligeti Planetárium: a vagyonkezelőváltás után megkezdődhet az intézmény állapotának felmérése és a felújítás előkészítése. Tanács Zoltán külföldi planetáriumokban is tájékozódott a korszerű megoldásokról, az újranyitás időpontja azonban még nem ismert.

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Új vagyonkezelőhöz került a Planetárium, közelebb kerülhet az újranyitás
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Helyettes államtitkár lenne? Lehet, hogy önt keresi a Miniszterelnökség!

Nyilvános álláspályázatot írt ki a Miniszterelnökség a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkári posztra, ami a magyar gyakorlatban szinte példátlan lépésnek számít, mivel a jogszabályok nem írnak elő nyílt versenyt e pozíció betöltéséhez. A tisztség betöltője a Miniszterelnökség gazdasági vezetőjeként a teljes költségvetési, pénzügyi és humánpolitikai háttér irányításáért felel, tehát valódi, felelősségteljes posztról van szó. A szigorú feltételek között szerepel többek között felsőfokú végzettség, speciális pénzügyi képesítés és legalább ötéves vezetői tapasztalat. Bár Magyarországon újdonságnak hat az eljárás, több nyugat-európai országban – így az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Franciaországban – a hasonló vagy magasabb rangú közigazgatási vezetői állások nyilvános pályáztatása már bevett gyakorlat.

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Helyettes államtitkár lenne? Lehet, hogy önt keresi a Miniszterelnökség!
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Dízeltámogatás: benzinesek és teslások is kaptak a kormány 5000 forintjából

Szerdán megkezdődött a 20 ezer forintos dízeltámogatás első részletének folyósítása, az utalási rendszer azonban komoly hiányosságokkal küzd. Sokan jelezték ugyanis, hogy jogosulatlanul is kaptak a havi 5000 forintos összegből, például mert benzines vagy elektromos autójuk van, esetleg a múltban ők fizették be mások gépjárműadóját - tudósított a vezess.hu.

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Dízeltámogatás: benzinesek és teslások is kaptak a kormány 5000 forintjából
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Elkezdte munkáját Vitézy fejlesztéseket gyorsító testülete

Megtartotta első ülését a Fejlesztési Kabinet, amelynek vezetésére Magyar Péter miniszterelnök Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert kérte fel – közölte a tárcavezető csütörtök reggeli bejegyzésében. A testület a kormányzati döntéshozatal gyorsítására létrehozott négy kabinet egyike, konkrét feladatai közé tartozik:

  • az uniós források felhasználásának felügyelete, valamint
  • az állami beruházásokkal,
  • a közlekedés- és lakáspolitikával, illetve
  • a terület- és vidékfejlesztéssel kapcsolatos munka összehangolása.

Vitézy kiemelte, hogy a kormány alig több mint száz nap alatt 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást hozott haza, de a lehetőség kihasználásához gyors, hatékony és átlátható állami működésre van szükség. A miniszter úgy látja, az elmúlt években elsorvadtak az állam beruházási és fejlesztési képességei, ezért ezeket rövid idő alatt újjá kell építeni. Ennek első fontos lépéseként értékelte a Fejlesztési Kabinet megalakulását.

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Lejárt a kamatstop, de mégse: marad az Orbán-kormány jelzáloghiteles intézkedése

Bár júniusban bejelentette, sőt társadalmi egyeztetésre is bocsátotta a Tisza-kormány, hogy szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek 2022-ben bevezetett kamatstopja a jelenlegi formájában, végül nem született időben kormánydöntés a kérdésről, így nem szűnt meg a bankok által sokat bírált, számukra eddig már több mint 500 milliárd forintba kerülő intézkedés.

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Lejárt a kamatstop, de mégse: marad az Orbán-kormány jelzáloghiteles intézkedése
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Tisza-kormány: újra egy asztalhoz ül Magyar Péter és Karácsony Gergely

Budapest jövőjét érintő megállapodások kerülhetnek a csütörtöki kormányzati hírek középpontjába, mivel délután hosszú szünet után újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT). Magyar Péter szerda esti bejegyzésében azt ígérte, hogy Karácsony Gergely főpolgármesterrel fontos stratégiai kérdésekben állapodnak meg. A felsorolt témák között a közlekedés, a költségvetés, a fejlesztések, a fürdők és a Duna is szerepelnek.

A találkozó egyik legfontosabb kérdése a főváros pénzügyi helyzetének rendezése lesz.

Karácsony a múlt pénteki közgyűlésen arról beszélt, hogy a kormánnyal folytatott tárgyalások előrehaladott állapotban vannak, és heteken belül megállapodásra számít. A főpolgármester olyan megoldást szeretne, amely az idei működési nehézségek kezelésén túl azt is biztosítja, hogy a következő években ne termelődjenek újra Budapest finanszírozási problémái.

A fővárosi delegáltakról szeptember 25-én, pénteken döntött a Fővárosi Közgyűlés, miszerint

  • Baranyi Krisztinát, Ferencváros polgármesterét, az MKKP-frakció tagját,
  • Bovier Györgyöt, a Tisza Párt képviselőjét; valamint
  • Gál Józsefet, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjét választották meg.

Ők Karácsony Gergely mellett képviselik Budapestet a testületben. A főpolgármesteren kívül négy helyet tölthetne be a főváros, de Szaniszló Sándor DK-s polgármester és Szepesfalvy Anna Fidesz-KDNP-s frakcióvezető jelölése sem kapott elegendő támogatást, így a pénteki döntés után egy hely betöltetlen maradt. A kormány részéről a Magyar Péter által kijelölt miniszterek vesznek részt, de lényegében a miniszterelnök és főpolgármester szavazata számít a végső döntéseknél.

Az FKT nem új intézmény, a 20. század közepéig tartó működése után újbóli létrehozásáról 2018 októberében, még Tarlós István főpolgármestersége idején döntött az Orbán-kormány. Feladata a budapesti fejlesztések összehangolása, a kormányzati és önkormányzati döntések előkészítése, valamint a beruházások megvalósításának követése volt.

A fórum Karácsony Gergely 2019-es megválasztása után egyre kevésbé töltötte be ezt a szerepe, a főpolgármester szerint előbb a közösen meghozott döntések végrehajtása maradt el, majd már az üléseket sem hívták össze.

A mostani újraindítás ezért a korábban háttérbe szorult együttműködési fórum feltámasztására tett kísérlet, kibővített jogosítványokkal. A szeptember 22-én elfogadott törvény alapján az FKT legalább negyedévente ülésezik, döntéseit egyhangúlag hozza meg, vagyis a megállapodásokhoz mindkét oldal támogatása szükséges.

A tanács a fővárosi beruházások kiemeltté nyilvánításáról is dönthet, és közös állami-fővárosi fejlesztőcéget jelölhet ki egy-egy projekt megvalósítására.

Csütörtökön a fuvarozás szabályozásáról is érkezhetnek új részletek, mivel a közlekedési tárca a mai LÁKOM-ülésen tesz konkrét javaslatokat a tranzitút-hálózat, a 20 tonnás korlátozó táblák és a kamionstop szabályainak felülvizsgálatára. A fuvarozói egyeztetések további fontos kérdései, a jövedékiadó-visszatérítés és az útdíjcsökkentés ugyanakkor a vállalások szerint az október 7-i kormányülés napirendjére kerülnek.

Október első napja emellett több korábban bejelentett szervezeti változás hatálybalépését is hozza:

  • a Terrorelhárítási Központ az ORFK irányítása alá kerül,
  • az Országgyűlési Őrség pedig korábbi formájában megszűnik, és
  • mára időzítették a NAV bűnügyi főigazgatójának és helyettesének felmentését is.

A kormányzati döntéseket és a nap további fejleményeit hírfolyamunkban követjük.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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