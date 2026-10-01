Több tízezer fejlesztéssel készül az E.ON az uniós forrásokból

Közel 300 milliárd forintból, részben uniós források felhasználásával fejleszti áramhálózatát az E.ON Hungária. A program végére, 2030-ig 2323 megawatt új csatlakozási kapacitást szeretnének kiépíteni, miközben ezzel párhuzamosan 2028 végéig több mint 237 ezer okosmérőt is telepítenek – közölte a cég.

Egy nappal azután, hogy az MVM bejelentette, mire költi a helyreállítási alapból kapott 138,6 milliárd forintját, az E.ON is előállt a részletekkel. Mindkét cég ugyanabból a júniusban kiírt pályázatból nyert, amelynek támogatási szerződéseit a Magyar Fejlesztési Bank augusztusban írta alá.

A 300 milliárdos beruházási csomag részben önerőből valósul meg. Ha az E.ON is a pályázatban az elosztóknak adható 75 százalékos maximális támogatási arányt kapta, akkor ebből az önerő mintegy 75 milliárd forint.

A vállalat a forrásokból összesen 2323 megawatt új hálózati kapacitás kiépítését tervezi a következő négy évben. Azonban hangsúlyozzák, hogy ez nem új áramtermelést jelent, hanem azt, hogy ennyivel több új fogyasztó, ipari beruházás, nap- és szélerőmű csatlakozhat biztonságosan a hálózatra.

A program 25–30 ezer kisebb-nagyobb hálózati beruházásból áll, és az E.ON teljes szolgáltatási területét érinti Budapesten, Pest vármegyében és a Dunántúlon.

Új alállomások épülnek, a meglévők bővülnek, többek között Pécel, Veresegyház és Pilisvörösvár térségében. Emellett nagy-, közép- és kisfeszültségű hálózatfejlesztések, új táppontok, valamint digitális és irányítástechnikai fejlesztések jönnek.

A két nagy elosztó együtt tehát 3723 megawattnyi új csatlakozási kapacitást tervez kiépíteni.

A hálózatfejlesztési keret 486 milliárd forint, ebből az E.ON és az MVM együtt mintegy 369 milliárdot kapott. A Mészáros-féle OPUS TITÁSZ-t átláthatósági okokból kizárták a pályázatból.

Párhuzamosan fut az okosmérő program is

Külön pályázatból az E.ON 13,504 milliárd forint támogatást kapott, és ebből 2028 végéig több mint 237 ezer okosmérőt telepít - a cég eddig közel 600 ezer okosmérőt helyezett üzembe.

Az E.ON szerint ez az országos pályázati cél közel kétharmada.

Az okosmérők automatikusan továbbítják a mérési adatokat, így nincs szükség rendszeres helyszíni leolvasásra. A napelemes ügyfelek részletes adatokat kapnak a megtermelt és a felhasznált áramról is. Áramszünetnél pedig a hálózatüzemeltető sokszor már az ügyfél bejelentése előtt érzékeli a hibát.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi, Oláh Tibor