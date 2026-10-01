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Továbbra is nagyon erős az amerikai feldolgozóipar
Gazdaság

Továbbra is nagyon erős az amerikai feldolgozóipar

Portfolio
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Szeptemberben az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe kissé csökkent, 54,6 pontról 54,5 pontra, elmaradva az 55 pontos várakozástól. Az amerikai feldolgozóipar ennek ellenére továbbra is kirobbanó formában van: az új megrendelések és a foglalkoztatottsági alindex egyaránt emelkedett. Aggodalomra ad okot ugyanakkor, hogy az árkomponens 71,1 pontról 77,9 pontra ugrott, jelezve a növekvő inflációs nyomást. A szakértők szerint az adatok egyértelműen a további kamatemelések irányába mutatnak.

Szeptemberben az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe 54,6 pontról 54,5 pontra csökkent (várakozás: 55 pont). Ezen belül az árkomponens 71,1 pontról 77,9 pontra emelkedett, a foglalkoztatottsági alindex 51,2 pontról 52,7 pontra nőtt. Az új megrendelések 53,7-ről 55,3-ra emelkedett.

A bejövő adatok alapján továbbra is kirobbanó formában van az amerikai feldolgozóipar. Erős megrendelésállomány, javuló foglalkoztatottsági kilátásokkal párosul, eközben viszont az árnyomás nagyon magas szintről még magasabbra emelkedett.

Ez azért fontos, mert jelenleg a piac egy nagyon határozott emelési ciklust kezdett el beárazni. 2027-ig végéig, akár 4-5 kamatemelés is leképzelhető, miközben a Fed is hangsúlyozza, hogy elfogadhatatlan, hogy öt éve nem sikerült elérni az inflációs célt. Ez azonban nem lesz könnyű, mert ahogy a mai adatok is igazolják, a reálgazdaság gyorsan növekszik és eközben az inflációs nyomás az erős kereslet és a kínálati problémák miatt nem tud 2%-ra csökkenni. Ennek fényében

A mai adatok egyértelműen a további kamatemelések irányába mutatnak.

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