Szeptemberben az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe 54,6 pontról 54,5 pontra csökkent (várakozás: 55 pont). Ezen belül az árkomponens 71,1 pontról 77,9 pontra emelkedett, a foglalkoztatottsági alindex 51,2 pontról 52,7 pontra nőtt. Az új megrendelések 53,7-ről 55,3-ra emelkedett.
A bejövő adatok alapján továbbra is kirobbanó formában van az amerikai feldolgozóipar. Erős megrendelésállomány, javuló foglalkoztatottsági kilátásokkal párosul, eközben viszont az árnyomás nagyon magas szintről még magasabbra emelkedett.
Ez azért fontos, mert jelenleg a piac egy nagyon határozott emelési ciklust kezdett el beárazni. 2027-ig végéig, akár 4-5 kamatemelés is leképzelhető, miközben a Fed is hangsúlyozza, hogy elfogadhatatlan, hogy öt éve nem sikerült elérni az inflációs célt. Ez azonban nem lesz könnyű, mert ahogy a mai adatok is igazolják, a reálgazdaság gyorsan növekszik és eközben az inflációs nyomás az erős kereslet és a kínálati problémák miatt nem tud 2%-ra csökkenni. Ennek fényében
A mai adatok egyértelműen a további kamatemelések irányába mutatnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bejelentette Trump: lehet, hogy novemberben egy egész ország el fog pusztulni
Folytatódhat a háború.
Ebben a városban már 35 napja megállás nélkül esik az eső
A hosszan tartó esőzés az egészségi állapotot is megviseli.
Továbbra is nagyon erős az amerikai feldolgozóipar
Az árnyomás viszont egyre nyomasztóbb.
Most már nincs visszaút: eldől, megkapja-e Magyarország a több ezer milliárdos EU-forrást
Az Európai Bizottság bejelentette, elkezdik vizsgálni a magyar számlákat.
Ezekkel a befektetésekkel lehetett idén nagyot nyerni és csúnyát bukni a tőzsdén
Éles különbségek vannak a különböző eszközök között.
Brüsszel az Európai Unió Bírósága elé citálhatja a magyar kormányt, eljárás indult az állampapírok miatt is
Fajsúlyos ügyekben kell lépnie Magyar Péter kormányának.
Irán már a legrosszabbra készül: ezúttal nem csak a Közel-Kelet borulhat lángba - Elszabadulhat a háború
Már tervezik a korábbinál sokkal súlyosabb válaszcsapásokat.
Extrém sport: az életbiztosítás, a balesetbiztosítás és az utasbiztosítás másként közelíti meg
Az ejtőernyős ugrás, a sziklamászás vagy a hegyi kerékpározás egyre többek hétvégi programja, a biztosítók viszont nem úgy gondolkodnak róluk, mint mi. Az extrém sportnak nincs egységes,
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Az osztalék portfólióm - 2026. szeptember
Egy céggel bővítettem, egy meglévőt meg kicserélt a hátam mögött az élet.VáltozásokThe Marzetti Company (MZTI): majdnem Top 10-es cég, ezért elemeztem és megtetszett. A grafikonja alapján k
Listázás, mint politikai fegyver: a vörös vonal
2026. szeptember 30-án a Fidesz honlapján "ÁVH Figyelő" néven indult el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársainak nyilvános listázása. Az oldalt beharangoz
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Óvatosabb a hangulat.
Az Alföldön minden növény veszteséges volt – Vége az ország éléskamrájának?
A családi vagyont élik fel a gazdák.
Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?
Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management alapító cégtársával beszélgettünk.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.