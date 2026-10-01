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Túl gyors a Tisza-kormány, lassabb tempót kérnek a civil szervezetek a klímatörvény kapcsán
Gazdaság

Túl gyors a Tisza-kormány, lassabb tempót kérnek a civil szervezetek a klímatörvény kapcsán

MTI
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Legalább négyhetes véleményezési időt kérnek a civil szervezetek a készülő klímatörvény tervezetéhez. A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) és a Green Policy Center közel kétszáz szervezet nevében hívta fel a kormány figyelmét arra, hogy a jogszabály évtizedekre meghatározza Magyarország jövőjét, ezért a törvényi minimumként megszabott nyolc nap nem elegendő az érdemi társadalmi egyeztetéshez.

Az érdekképviseletek csütörtökön Gajdos László élő környezetért felelős miniszterhez, valamint a további érintett tárcákhoz és kormánybiztosokhoz fordultak, mivel

tartanak a túlságosan rövidre szabott egyeztetési időszaktól.

Bár a társadalmi részvételről szóló törvény minimálisan nyolc napot ír elő a véleményezésre, egyúttal azt is rögzíti, hogy a határidőt a tervezet céljához és súlyához kell igazítani. A miniszternek a jogszabály alapján mérlegelnie kell a dokumentum terjedelmét és szakmai jelentőségét, valamint biztosítania kell a széles körű társadalmi bevonást. A civil szervezetek rámutattak arra is, hogy a négyhetes időtartam a nemzetközi jó gyakorlatoknak is megfelel.

A szervezetek hangsúlyozták, hogy az előkészítés alatt álló klímatörvény évtizedekre meghatározza, miként alkalmazkodik az ország a megváltozott környezeti viszonyokhoz. Álláspontjuk szerint egy ekkora horderejű jogszabályt lehetetlenség egyetlen hét alatt alaposan áttekinteni. Mivel a társadalom részéről komoly igény mutatkozik a részvételre, a megfelelő időkeret elengedhetetlen ahhoz, hogy a beérkező szakmai és helyi tapasztalatok valóban javíthassák a végleges törvényjavaslatot.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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