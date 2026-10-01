Új gázvezeték készül a szomszédban, a magyar irányhoz is kapcsolódna

A szerb szakasz műszaki és tervezési munkáinak nagy része már elkészült. A szerb hálózattól a román határig tartó vezeték nagyjából 13 kilométer hosszú, és

Szerbia még 2027-ben be akarja fejezni.

Románia a saját területén egy jóval hosszabb szakaszt készít elő.

Az összekötőt a szerb belső hálózat bővítése egészíti ki. A Világbank nemrég jóváhagyott programja keretében mintegy 150 kilométer új vezeték épül. Ez köti majd össze a román irányt a bánsági (Banatski Dvor) gáztárolóval, Belgráddal, Pancsovával és a Horgos felé tartó északi folyosóval. A belső bővítés azért kell, hogy az új határkeresztező kapacitás teljes egészében kihasználható legyen, és ellenállóbb legyen az egész rendszer.

Mindkét ország stratégiai jelentőségűnek tartja a projektet. Szerbia új forrást és belépési pontot kapna, miközben Románia regionális gázszállítói szerepét erősítené vele, és a belső területek gázellátását is segítené.

Az együttműködés a gázon túl is folytatódhat: szó van egy kőolajtermék-vezetékről is, amely a finomított üzemanyagok határokon átnyúló kereskedelmét szolgálná.

Szerbia az elmúlt hónapokban negyedévről negyedévre hosszabbította gázszerződését a Gazprommal, legutóbb tegnap, az év végéig. Hosszú távú megállapodás nincs, a rendszer nagyrészt orosz gázra épül.

A diverzifikáció első nagy lépése a 2023 decemberében átadott bolgár-szerb összekötő volt. Évi 1,8 milliárd köbméteres kapacitása akkor a szerb fogyasztás mintegy 60 százalékának felelt meg, és azeri, valamint görög LNG-terminálokról érkező gázt is elérhetővé tett.

Az új vezeték egyik vége a Horgos felé tartó északi folyosó, vagyis az az irány, amelyen az orosz gáz a Török Áramlaton keresztül Magyarországra érkezik. A román gáz a magyar piacon is felértékelődik: a FGSZ nyári kapacitásaukcióján különösen erős volt az érdeklődés a Románia felől érkező kapacitások iránt.

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