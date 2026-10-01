Új vagyonkezelőhöz került a Planetárium, közelebb kerülhet az újranyitás

Újabb lépéssel került közelebb a megújuláshoz a népligeti Planetárium: a vagyonkezelőváltás után megkezdődhet az intézmény állapotának felmérése és a felújítás előkészítése. Tanács Zoltán külföldi planetáriumokban is tájékozódott a korszerű megoldásokról, az újranyitás időpontja azonban még nem ismert.

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Október 1-jétől a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz került a népligeti Planetárium vagyonkezelői joga,

amelyet korábban a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat gyakorolt. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejegyzésében azt írta, ezzel elhárult az intézmény felújításához vezető út egyik első fontos akadálya.

A felújítás pontos terjedelmét azonban még bőven fel kell mérni, hiszen csak a törvény hatálybalépése után készülhet leltár arról, milyen vagyontárgyak maradtak a Planetáriumban, és azok milyen állapotban vannak. A kormányzati tájékoztatás szerint a korábbi vagyonkezelőnek nem volt elegendő forrása és kapacitása az épület, valamint a technika megőrzésére és fejlesztéséred, ezért a vagyonkezelőváltás célja, hogy megteremtse a felújítás és az újranyitás feltételeit.

A Népligetben álló épület 23 méteres kupolájára különleges Zeiss-optikával vetített csillagászati műsorok évtizedeken át szolgálták a tudományos ismeretterjesztést. Az intézmény állapota azonban fokozatosan romlott, így

a megújítás során az épület mellett a vetítési technológia helyzetét is rendezni kell.

Tanács a héten külföldi intézményekben tájékozódott a korszerű planetáriumok működéséről.

Egyrészt felkereste az Európai Déli Obszervatórium München közelében található központját, amely évente mintegy hatvanezer látogatót vonz.

Másrészt szerdán a varsói Kopernikusz Tudományos Központ planetáriumát is meglátogatta, amely éppen felújítás alatt áll, de a delegációnak külön vetítést tartottak.

A varsói rendszerben egy japán gyártmányú optikai vetítőgépet több nagy felbontású digitális projektorral kombinálnak, amit a miniszter a képminőség és a magával ragadó vizuális élmény sikeres találkozásaként jellemzett.

Hamarosan remélem, mi is bele tudunk vágni!

- zárta bejegyzését Tanács.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán