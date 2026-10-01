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Újabb részleteket jelentett be Kármán András a nyugdíjemelésről, más szociális juttatásokhoz is hozzányúl a kormány
Gazdaság

Újabb részleteket jelentett be Kármán András a nyugdíjemelésről, más szociális juttatásokhoz is hozzányúl a kormány

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Jelentős, több mint 700 ezer embert érintő nyugdíj- és ellátásemelési programot jelentett be Kármán András. A jövő évi költségvetésből 123 milliárd forintot igénylő intézkedéscsomag legfontosabb eleme, hogy a 2008 óta változatlan, 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimumot 2027. január elsejétől 120 ezer forintra emelik, miközben a sávos emelések és a kapcsolódó járadékok növelése a legkiszolgáltatottabb csoportok helyzetén javít. A jogszabály ráadásul biztosítja az inflációkövetést, vagyis megakadályozza, hogy a mostanihoz hasonló elértéktelenedés újból előforduljon. Újdonság az árvaellátás összegének módosítása, valamint az időskorúak járadékának emelése is, ez utóbbi egyébként a párt programjának is a részét képezte – derült ki Kármán András pénzügyminiszter Facebook-videójából.

Az idősek világnapja alkalmából ismertetett reformcsomag gyökeresen átalakítaná a hazai nyugdíjrendszer legalsó szegmensét. Az intézkedések elsődleges célja az alacsony juttatásokból élők felzárkóztatása, különös tekintettel az öregségi nyugdíjminimumra, amelynek összege tizennyolc éve változatlanul havi 28 500 forint. Ez a rendkívül alacsony küszöbérték a jövőben megszűnik,

2027. január elsejétől ugyanis a négyszeresére, 120 ezer forintra növekszik.

Ráadásul az ehhez kapcsolódó jogszabály az ígéretek szerint garantálja majd, hogy a minimum összegét minden év januárjában a rendes nyugdíjemeléssel megegyező mértékben korrigálják,

megakadályozva az ellátás újbóli elértéktelenedését.

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Kármán András bejelentése tartalmazta azt is, hogy azok számára, akiknek a nyugdíja meghaladja a jelenlegi minimumot, de még mindig rendkívül alacsony – azaz nem éri el a 146 ezer forintot –, sávos emelési rendszert vezetnek be. A januári inflációkövető korrekciót követően a havi összegek a következőképpen módosulnak:

  • a 108 ezer forint alatti juttatásokat egységesen 120 ezer forintra egészítik ki.
  • A 108 ezer és 125 ezer forint közötti sávban 12 ezer forintos,
  • a 125 ezer és 130 ezer forint közöttiekben 10 ezer forintos,
  • míg a 130 ezer és 135 ezer forint közötti sávban 8 ezer forintos emelést hajtanak végre.
  • A 135 ezer és 140 ezer forint közötti nyugdíjat kapók 6 ezer forint pluszt kapnak,
  • míg a 140 ezer és 146 ezer forint közötti összegeket egységesen 146 ezer forintra kerekítik fel.

Némileg eltér a sávok logikája az első, 2025 őszi bejelentésektől. Az akkor elhangzott ígéretek arról szóltak, hogy egységesen 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíjminimumot, míg a 120-140 ezer forint közti nyugdíjakra egyszeri, sávos emelést alkalmaznának. Ehelyett a mostani szabályban megjelent a 108-120 ezres sáv is, aminek az lehet a célja, hogy ne okozzon indokolatlan torzításokat az egyes nyugdíjszintek között (erre maga Kármán András is utal videójában). Ugyanekkor került a Tisza vállalt programpontjai közé az időskorúak járadékának megduplázása is.

A sávos emelés biztosítja az igazságosságot. Az ezután is meglévő különbségek szavatolják azt, hogy aki hosszabb ideig dolgozott, vagy aktív éveiben több járulékot fizetett, az magasabb nyugdíjra legyen jogosult

– fejtette ki a tárcavezető a differenciált növelés hátterét.

Az intézkedéscsomag a nyugdíjak mellett egyéb szociális transzfereket is érint. Az árvaellátás minimuma 50 ezer forintról 60 ezer forintra növekszik. A megváltozott munkaképességűek ellátásai – beleértve a rokkantsági és rehabilitációs juttatásokat – januárban 10 százalékkal emelkednek. Fontos garancia, hogy a 65 év feletti rokkantsági ellátásban részesülők havi támogatása sem lehet alacsonyabb a 120 ezer forintos új nyugdíjminimumnál.

Jelentős segítséget kapnak azok is, akik nem rendelkeznek a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel. Az időskorúak járadékának összeghatárai a duplájára emelkednek. A 75 év feletti egyedülállóknál 118 ezer forintra, a házastárssal vagy élettárssal élők esetében 75 ezer forintra, míg a 75 év alatti egyedülállóknál 88 ezer forintra nő a támogatás plafonja.

A miniszter felsorolása szerint a teljes program összesen több mint 700 ezer magyar állampolgárt érint, közülük 455 ezer kisnyugdíjast, 238 ezer megváltozott munkaképességű személyt, valamint 8500 járadékost. Kármán András tájékoztatása szerint az emelések január elsejétől automatikusan lépnek életbe, külön igénylést nem kell benyújtaniuk az érintetteknek. Az intézkedések jövő évi, 123 milliárd forintos költségvetési hatása kapcsán a pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a források stabilan rendelkezésre állnak.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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