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Újabb tendert vettek el Mészáros Lőrinctől, helyi vállalkozókat vonna be a kivielezésbe a Honvédelmi Minisztérium
Gazdaság

Újabb tendert vettek el Mészáros Lőrinctől, helyi vállalkozókat vonna be a kivielezésbe a Honvédelmi Minisztérium

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A szolnoki különleges erők laktanyájának felújítása során végrehajtott racionalizálással 2,5 milliárd forintot takarít meg a Honvédelmi Minisztérium. A felesleges és túlárazott beruházási elemeket leállítják, a hatalmas építési szerződést pedig feldarabolják, hogy a jövőben ne egyetlen nagyvállalat, hanem a helyi kis- és középvállalkozások végezhessék el a munkákat – derült ki Dr. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook-videójából.

A tárcavezető elmondta, hogy a fejlesztés első ütemének felülvizsgálatakor számos indokolatlan költséget azonosítottak, amelyeket azonnal töröltek a tervekből. Példaként említette a speciális sötétített üvegeket, amelyek használatát a laktanya legtöbb részén feleslegesnek ítélték.

Ezzel a lépéssel 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el a költségvetésben.

A beruházás második szakaszát a miniszter teljesen leállította. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a laktanyát a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó ZÁÉV Zrt. építse meg, a miniszter szerint egy túlárazott szerződés keretében. A monopolhelyzet megszüntetése érdekében a tender több kisebb részre bontásáról döntöttek, így a jövőben a helyi, szolnoki és környékbeli szakemberek, valamint vállalkozások is pályázhatnak a munkákra.

A miniszter ugyanakkor rámutatott, hogy katonai létesítményről lévő szó, a belépési és biztonsági szabályok rendkívül szigorúak, így kizárólag alaposan ellenőrzött szereplők nyerhetnek el megbízást.

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Új eljárásokat írunk ki több részre bontva, és költséghatékonyan fogjuk megépíteni azt a laktanyát, amire méltán lehet majd büszke az egész ország

– tette hozzá a tárcavezető.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Mészáros János

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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