Újabb tendert vettek el Mészáros Lőrinctől, helyi vállalkozókat vonna be a kivielezésbe a Honvédelmi Minisztérium

A tárcavezető elmondta, hogy a fejlesztés első ütemének felülvizsgálatakor számos indokolatlan költséget azonosítottak, amelyeket azonnal töröltek a tervekből. Példaként említette a speciális sötétített üvegeket, amelyek használatát a laktanya legtöbb részén feleslegesnek ítélték.

Ezzel a lépéssel 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el a költségvetésben.

A beruházás második szakaszát a miniszter teljesen leállította. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a laktanyát a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó ZÁÉV Zrt. építse meg, a miniszter szerint egy túlárazott szerződés keretében. A monopolhelyzet megszüntetése érdekében a tender több kisebb részre bontásáról döntöttek, így a jövőben a helyi, szolnoki és környékbeli szakemberek, valamint vállalkozások is pályázhatnak a munkákra.

A miniszter ugyanakkor rámutatott, hogy katonai létesítményről lévő szó, a belépési és biztonsági szabályok rendkívül szigorúak, így kizárólag alaposan ellenőrzött szereplők nyerhetnek el megbízást.

Új eljárásokat írunk ki több részre bontva, és költséghatékonyan fogjuk megépíteni azt a laktanyát, amire méltán lehet majd büszke az egész ország

– tette hozzá a tárcavezető.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Mészáros János