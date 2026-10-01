Valami nagyon nincs rendben az Alpokban – Döbbenetes tempóban tűnik el a jég

A lap által ismertetett éves gleccsermonitoring szerint

2026 első nyolc hónapjában 5,5 százalékkal csökkent a svájci gleccserek jégtérfogata, ami csak kevéssel marad el a 2022-ben felállított rekordtól. 2021 óta összesen már 19,4 százaléknyi gleccserjég tűnt el.

Az egyes gleccserek átlagos vastagsága idén 2,5–4 méterrel csökkent. A kutatók szerint ráadásul egyre gyakrabban figyelhető meg, hogy a gleccserek nem pusztán visszahúzódnak, hanem belülről is szétesnek, miután a jég alatti vízfolyások üregeket alakítanak ki bennük.

A Guardian kiemeli, hogy

Európa a globális átlagnál körülbelül kétszer gyorsabban melegszik, az alpesi térségek pedig a leglátványosabban átalakuló régiók közé tartoznak.

Az idei április–szeptemberi időszak Svájcban a mérések 1864-es kezdete óta a legmelegebb és legszárazabb volt.

A változás nagyságát jól mutatja a Griess-gleccser példája is: húsz év alatt területének 99 százalékát elveszítette.

Matthias Huss, az ETH Zürich glaciológusa szerint az elmúlt években az olvadás üteme ugrásszerűen felgyorsult, és több gleccser már gyakorlatilag szétesik.

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