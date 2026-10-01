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Varga Mihály bejelentette: ott lesz az MNB-ügyet vizsgáló bizottság előtt
Gazdaság

Varga Mihály bejelentette: ott lesz az MNB-ügyet vizsgáló bizottság előtt

Portfolio
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Varga Mihály személyesen is részt vesz az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság meghallgatásán – jelentette be a jegybankelnök a Facebookon. A testület csütörtökön döntött arról, hogy őt és elődjét, Matolcsy Györgyöt is meghallgatja.

Ez mindannyiunk érdeke, ezért személyesen is, de minden kollégám meghívása esetén részt veszünk a vizsgálóbizottsági meghallgatáson

– írta Varga Mihály.

A jegybankelnök hangsúlyozta: az MNB új vezetése nemcsak 30 ezer oldalnyi dokumentum átadásával, hanem személyes megjelenéssel is segíti a korábbi vezetéshez kötődő ügyek tisztázását.

Varga felidézte, hogy az új jegybanki vezetés 2025 áprilisában tett feljelentést az MNB alapítványát érintő ügyben. Ezt azóta más ügyekben további három feljelentés követte.

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A meghallgatásról Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság tiszás elnöke javaslatára döntöttek. A bizottság vezetője elmondta: a következő ülést három-négy hét múlva tartják, Vargát és Matolcsyt pedig több körben tervezik meghallgatni.

Varga meghallgatását a testület korábbi nemzetgazdasági, illetve pénzügyminiszteri szerepe miatt kezdeményezte. A 444 beszámolója szerint elsőként a jegybanktörvény 2016 tavaszi módosításáról kérdeznék Vargát és Matolcsyt.

A bizottság a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványtól is adatokat kér be. A testület csütörtöki ülésén Bánki Eriket és Kósa Lajost hallgatta meg a jegybanki alapítványokhoz kapcsolódó korábbi döntésekről.

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