Varga Mihály bejelentette: ott lesz az MNB-ügyet vizsgáló bizottság előtt

Ez mindannyiunk érdeke, ezért személyesen is, de minden kollégám meghívása esetén részt veszünk a vizsgálóbizottsági meghallgatáson
– írta Varga Mihály.
A jegybankelnök hangsúlyozta: az MNB új vezetése nemcsak 30 ezer oldalnyi dokumentum átadásával, hanem személyes megjelenéssel is segíti a korábbi vezetéshez kötődő ügyek tisztázását.
Varga felidézte, hogy az új jegybanki vezetés 2025 áprilisában tett feljelentést az MNB alapítványát érintő ügyben. Ezt azóta más ügyekben további három feljelentés követte.
A meghallgatásról Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság tiszás elnöke javaslatára döntöttek. A bizottság vezetője elmondta: a következő ülést három-négy hét múlva tartják, Vargát és Matolcsyt pedig több körben tervezik meghallgatni.
Varga meghallgatását a testület korábbi nemzetgazdasági, illetve pénzügyminiszteri szerepe miatt kezdeményezte. A 444 beszámolója szerint elsőként a jegybanktörvény 2016 tavaszi módosításáról kérdeznék Vargát és Matolcsyt.
A bizottság a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványtól is adatokat kér be. A testület csütörtöki ülésén Bánki Eriket és Kósa Lajost hallgatta meg a jegybanki alapítványokhoz kapcsolódó korábbi döntésekről.
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