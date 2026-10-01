Vége az ingázók trükközésének: teljesen átalakítják a közlekedést az egyik népszerű fővárosi városrészben

Különböző intézkedésekkel mentesítené Sasad lakóutcáit az agglomerációs átmenő forgalomtól az Újbudai Önkormányzat, amely ezért a városrész bizonyos utcáiban áthajtási pontokat is kijelölne és szükség esetén rendszámfelismerő kamerával működtetett sorompókat is kihelyezne - közölte a XI. kerületi önkormányzat csütörtökön az MTI megkeresésére.

Az MTI azt követően kereste meg az önkormányzatot, hogy a képviselő-testület a legutóbbi ülésén elfogadta a lakossági célú közlekedési engedélyekről szóló rendeletét. Azt írták, az a cél, hogy Sasad lakóutcái nyugodtabbak és biztonságosabbak legyenek, miközben minden ingatlan továbbra is közvetlenül megközelíthető maradjon gépjárművel, külön áthajtási engedély nélkül is.

A tervezett intézkedésekkel a lakó-pihenő övezeteket terhelő szabálytalan átmenő forgalmat szeretnék visszaszorítani.

Ezeket a lakóutcákat ugyanis jelenleg sokan - jelentős részben agglomerációs ingázók - a főutak torlódásainak elkerülésére használják, holott az ilyen, kizárólag áthaladási célú autózást a KRESZ jelenleg sem engedi meg - írták. Hozzátették: a tervezett rendszer ennek a szabálynak a hatékonyabb érvényesítését szolgálja.

A rendszer alapelve, hogy Sasadon valamennyi ingatlan továbbra is megközelíthető legyen gépjárművel, áthajtási engedély nélkül is. Engedélyre az övezeten belül kijelölt rövid útszakaszokon - az úgynevezett áthajtási pontokon - való áthaladáshoz lesz szükség. Ezek elhelyezése az átmenő útvonalakat szakítja meg, miközben biztosítja a lakóházak, intézmények és szolgáltatások elérhetőségét - fejtette ki az önkormányzat.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a látogatóba érkező családtag, a futár vagy a szerelő továbbra is eljuthat a céljához külön áthajtási engedély nélkül, de egyes esetekben ehhez a megszokottól eltérő útvonalat kell majd választania. A jogosult helyi lakosok viszont az engedélyköteles áthajtási pontokat is használhatják majd. A különféle közszolgáltatásokat végző járművek - például tűzoltó, mentő, hulladékszállító - feladatellátásához ugyancsak biztosítanák az áthaladást ezeken a pontokon.

Az elkészült forgalomtechnikai tervek a sasad.forgalomcsillapitas.hu oldalon érhetők el.

A kerületi önkormányzat közölte: jelenleg a tervezett forgalmi rend technikai előkészítése zajlik. A bevezetés ütemezéséről, valamint az engedélykiadás megnyitásáról előzetesen tájékoztatást fognak adni.

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