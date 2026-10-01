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Veszélyes lépéstől visszakozik Trump, a magyar autósok is megsínylették volna
Gazdaság

Veszélyes lépéstől visszakozik Trump, a magyar autósok is megsínylették volna

Portfolio
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Donald Trump már jóval óvatosabban beszél az amerikai dízelexport esetleges betiltásáról, miután kormányzati tisztviselők arra figyelmeztették, hogy a lépés ugyan leszoríthatná a dízel árát, közben viszont megdrágíthatná a benzint és más üzemanyagokat - írja a Bloomberg.

Trump szerdán azt mondta, továbbra is mérlegeli a korlátozásokat Chris Wright energiaügyi miniszterrel és Doug Burgummal, ugyanakkor elismerte, hogy

egy széles körű exporttilalom nem kívánt következményekkel járhat.

Az elnök szerint a dízel ára ugyan csökkenhetne, a benziné viszont emelkedhetne, ezért jelenleg nem látja egyértelműen indokoltnak a beavatkozást. Trump hozzátette: arra számít, hogy az olajárak is csökkenni kezdenek.

A kérdés azért vált sürgetővé, mert az amerikai dízelárak rekordközeli szintre emelkedtek. Az AAA legfrissebb adatai szerint a kiskereskedelmi ár gallononként 6,41 dollár volt, alig elmaradva a múlt heti történelmi csúcstól.

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A Fehér Ház ezért más lehetőségeket is vizsgál. Chris Wright szerint Európából hamarosan újabb dízelkészletek kerülhetnek a piacra, miközben

az amerikai kormány egyes európai országokat saját készleteik felszabadítására is ösztönözhet.

Doug Burgum szerint Európának jelentős finomítotttermék-tartalékai vannak, és egy nagyobb önkéntes készletfelszabadítás segíthetne az árak csökkentésében.

Az olajipari szereplők ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a dízelexport korlátozása könnyen visszaüthet. A finomítók ugyanis a dízelt és a benzint ugyanazon finomítási folyamat során állítják elő, így a dízeltermelés visszafogása a benzinkínálatot is csökkenthetné.

A Bloomberg forrásai szerint ezért az exporttilalom veszélyét már jóval kevésbé tartják közvetlennek, és egyesek szerint a lehetőség lényegében lekerült az asztalról.

A Rapidan Energy Group az exportkorlátozás esélyét korábban 75 százalékról 40 százalékra csökkentette.

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