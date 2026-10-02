21 Kutatóközpont: csökkent, de így is óriási a Tisza előnye

Megerősíti a Tisza Párt kis mértékű népszerűségvesztését, illetve a Fidesz mélypontról történő elmozdulását a 21 Kutatóközpont friss pártpreferencia-vizsgálata.

A biztos szavazó pártválasztók körében 62 százalékos a Tisza támogatottsága - derül ki a 21 Kutatóközpont felméréséből, amelyet a 24.hu ismertetett. A kormánypártot a legutóbbi, júliusi felméréséhez képest 5 százalékponttal mérte lejjebb a friss kutatás. A közelmúltban más intézetek is kis népszerűségvesztést mértek.

A Tisza a választáson elért 55% körüli eredményéhez képest először óriásit javult, 70% feletti csúcsokra ért. Nyár vége óta látszik a támogatottság mérséklődése, de még így is jóval népszerűbb a párt, mint a választáskor.

Ezzel párhuzamosan az ellenzéki erők népszerűsége emelkedett. A Fideszt júliusban 23%-ra mérte a 21 Kutatóközpont, most 26%-ra - ez gyakorlatilag megegyezik a Medián és a Republikon elmúlt hetekben megjelent eredményével. A párt elmozdult a mélypontjáról, de az emelkedés rendkívül lassú, a támogatóit közel egyharmada elvesztette a választás óta.

Így összességében a korrekciós mozgások ellenére közel két és félszer annyi Tisza szavazó van az országban, mint Fideszes.

A harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk 10%-ra erősödött.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio