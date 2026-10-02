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A Századvég már márciusban prezentálta Rogánéknak, mekkora bajban van az Orbán-kormány
Gazdaság

A Századvég már márciusban prezentálta Rogánéknak, mekkora bajban van az Orbán-kormány

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A 2026-os tavaszi választások előtt készült, a kormánynak szánt belső elemzés szerint a magyarok többsége nemzeti szégyennek tartja az egészségügy állapotát, a gazdasági helyzetet és magát az Orbán-kormányzati politikáját is. A még Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda által megrendelt Századvég-kutatásokból az is kiderül, hogy az idősebb korosztályt leszámítva a lakosság elégedetlen a hazai demokrácia működésével. A kormányzat eközben az idei év elején a megállapodottnál aránytalanul nagyobb összeget, közel 7,7 milliárd forintot fizetett ki a felméréseket készítő intézetnek – írta meg a 444.hu.

Az egy darab, mintegy félmilliárd forintból megvalósított, idén márciusi, csaknem hatvanezres mintán alapuló felmérés reális képet ad a társadalmi hangulatról. Az adatok szerint

a megkérdezettek 60,2 százaléka az egészségügyet, 53 százaléka a gazdaság állapotát, 50,3 százaléka pedig a kormány politikáját tartja inkább szégyellnivalónak.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a gazdasági és politikai eredmények egyáltalán nem növelték a lakosság nemzeti büszkeségét, valamint az Orbán Viktor vezette kormány megítélését.

A társadalom demokráciával kapcsolatos elégedettségét vizsgáló adatokból egyértelmű generációs törésvonal rajzolódott ki. Az 59 év alattiak többsége kifejezetten elégedetlen volt a rendszer működésével, míg az elégedettek többsége csak a 60 év felettiek körében volt kimutatható.

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A Századvég a közösségi média legbefolyásosabb politikai és közéleti oldalait is vizsgálta, ám az elemzésből – a kiemelkedő online elérése ellenére –

teljesen kihagyták a kormánypártok akkori fő kihívóját, Magyar Pétert.

A kutatások finanszírozásánál külön érdekesség, hogy egy 2023-as megállapodás értelmében a Miniszterelnökség évente 9,4 milliárd forintos keretösszegről szerződött a Századvéggel, amelyet a szabályok szerint időarányosan kellett volna lehívni. Ezt az előírást azonban éppen az idei, 2026-os választási év elején hagyták figyelmen kívül, így a kormányzat már az első negyedévben bruttó 7,68 milliárd forintot utalt át az intézetnek a leadott anyagokért.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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