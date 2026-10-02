Aranykonvoj-ügy: a főügyészhelyettes célszerűségi okokból magához vonta az eljárást

Az eddig a Fővárosi Nyomozó Ügyészség hatáskörébe tartozó büntetőeljárást a nyomozásért felelős főügyészhelyettes célszerűségi okokból vonta magához,

így a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el az ügyben. A hatóság hangsúlyozta, hogy az eljárás minden szálra és érintettre kiterjed majd.

Utóbbi ha nem is kimondott, de viszonylag komoly utalásnak tűnik Orbán Viktor korábbi miniszterelnök szerepére, aki több hír szerint is személyesen döntött az akcióról.

Az ügy hátteréről eközben újabb részletek láttak napvilágot a hét elején: Horváth Lóránt ügyvéd, az ukrán pénzszállítók jogi képviselője egy júniusi ügyészi feljegyzés tartalmát ismertette, amely a nyomozók és Szathmáry István nemzetbiztonsági ezredes Alkotmányvédelmi Hivatalban tartott találkozójáról készült. A dokumentum szerint Hajdu János akkori TEK-vezető egy bizottsági meghallgatáson arra utalt, hogy felesleges vizsgálni, kinek a döntése alapján fogták el a pénzszállítókat, mert mindenki tudja, hogy egy olyan személy döntött,

akit nem lehet belekeverni az ügybe.

A feljegyzés szerint a jelenlévők számára egyértelmű volt, hogy Orbán Viktorra célzott.

Szathmáry István neve azért is lényeges az ügyben, mert korábban közokirat-hamisítással gyanúsították meg. Ráadásul a testvére, Szathmáry Zoltán volt Baka András köztársasági elnök legfőbbügyész-jelöltje, akit a parlament a napokban egyhangúlag – 138 nem szavazattal – elutasított.

Fürcht Pál volt főügyész a hétfő este közzétett nyílt levelében a korábbiaknál is konkrétabban írt az eset politikai és ügyészségi hátteréről. Állítása szerint a bizonyítékok alapján az aranykonvoj egy politika által kreált ügy volt, a nyomozás adatai pedig arra utaltak, hogy Orbán Viktor március 3-án adott utasítást a titkosszolgálatnak a pénzszállítók két nappal későbbi elfogására. Fürcht úgy véli, a titkosszolgálat már március 4-én egyeztetett a Legfőbb Ügyészség vezetésével, hogy a másnapi feljelentést követően szokatlan gyorsasággal, órákon belül megindulhasson az eljárás és a tervezett akció.

A volt főügyész a nyomozati iratokra hivatkozva beszámolt a gyanúsítottak súlyos bántalmazásáról is. Leírása alapján a pénzszállítókra csuklyát húztak, megbilincselték és levetkőztették őket, egyikük pedig olyan ismeretlen eredetű szert kapott, amely miatt kórházba kellett szállítani. Sem az ügyvédjükkel, sem a diplomáciai képviselőjükkel nem léphettek kapcsolatba, és a titkosszolgálat munkatársai már a hivatalos rendőrségi kihallgatás előtt is kikérdezték őket.

Fürcht májusban minderről jelentést tett a Legfőbb Ügyészség vezetésének, ám elmondása szerint ezután a nyomozást úgy "irányba állították", hogy a felsővezetőket még tanúként sem lehetett kihallgatni, és Szathmáry István szerepét sem vizsgálhatták érdemben. Állítása szerint a kialakult, általa szakmailag vállalhatatlannak tartott helyzet miatt június 8-án lemondott posztjáról.

Levelében Fürcht visszautasította azt a feltételezést, hogy tavaszi fellépésével a későbbi legfőbbügyész-jelölt kinevezését akarta volna megakadályozni, hiszen akkoriban még más volt az államfő és a legfőbb ügyész is, a jelölésről pedig nem tudhatott. Azt viszont furcsállta, hogy az ellene indított fegyelmi eljárást csak hónapokkal a lemondása után, szeptemberben rendelték el, amit ő a jelölési folyamattal hozott összefüggésbe.

A volt főügyész korábban már megfogalmazott hasonló vádakat az ügyészség és az Alkotmányvédelmi Hivatal informális összefonódásáról, állítva, hogy a vezetők sokszor úgy adtak utasításokat, hogy annak ne maradjon írásos nyoma.

A Legfőbb Ügyészség a politikai befolyásolásról szóló vádakat határozottan és következetesen visszautasítja.

Álláspontjuk szerint Fürcht a tények helyett saját szubjektív meggyőződését hangoztatja, a nyilatkozatok nyilvánosságra kerülését pedig az ellene folyó fegyelmi eljárás számlájára írják. A volt főügyész állításai nyomán tett feljelentéseket jelenleg a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség vizsgálja.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László