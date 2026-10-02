Bevetik a vésztartalékot a világ nagyhatalmai: hatalmas olaj- és dízelkészletet engednek a piacra

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által koordinált készletfelszabadítás a következő négy hónapban valósul meg, különös hangsúlyt fektetve a dízelellátásra
– közölte Emmanuel Macron francia elnök, a G7 soros elnöke pénteki sajtótájékoztatóján. A lépés fő célja az üzemanyagárak érdemi mérséklése.
Az intézkedést az váltotta ki, hogy az Egyesült Államok kilátásba helyezte egy súlyos következményekkel járó dízelexport-tilalom bevezetését, ha az európai országok nem növelik saját kínálatukat. Egy ilyen korlátozás Európát különösen érzékenyen érintené, mivel a kontinens dízeligényének jelentős részét importból fedezi.
Az IEA már márciusban, az iráni háború kitörését követően összehangolt egy 400 millió hordós készletfelszabadítást, Donald Trump amerikai elnök azonban bírálta Európát, amiért az túl lassan bocsátotta rendelkezésre a vállalt mennyiséget.
"Valamennyien elköteleztük magunkat a stratégiai tartalékok felszabadítása mellett a megjelölt arányokban, a dízelre fókuszálva, és mindannyian garantáljuk, hogy nem vezetünk be exporttilalmakat – Trump elnök ebben a kérdésben különösen egyértelmű volt" – mondta Macron. Trump a közösségi médiában üdvözölte a megállapodást, hozzátéve, hogy a folyamat azonnal megkezdődik.
A bejelentés hatására a dízel nyersolajhoz viszonyított felára – a piac feszességének kulcsmutatója – azonnal csökkent, amint a kereskedők beárazták a várható többletkínálatot.
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