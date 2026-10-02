Bitcoinba tették az ország pénzét, mentőöv kellett az IMF-től

A Nemzetközi Valutaalap jóváhagyta egy új hitel azonnali folyósítását Salvadornak, miután lezárta az 1,4 milliárd dolláros kiterjesztett hitelprogram második és harmadik felülvizsgálatát. Ehhez az kellett, hogy az IMF mentességet adjon a kormánynak a bitcoinfelhalmozás korlátozására vonatkozó feltétel megsértése alól, amelyet erős korrekciós intézkedésekre hivatkozva indokolt. A bitcoinpolitika azonban továbbra is feszültségforrás, az IMF elvárja, hogy az állam leépítse kriptokitettségét, és a dokumentált adományokon túl nem számol további bitcoinvásárlással.

A Nemzetközi Valutaalap jóváhagyta 139 millió dollár azonnali folyósítását Salvadornak, miután lezárta az IMF 1,4 milliárd dolláros kiterjesztett hitelprogramja (Extended Fund Facility) program második és harmadik felülvizsgálatát.

Az IMF ehhez mentességet adott a kormánynak egy olyan feltétel megsértése miatt, amely korlátozta volna a további bitcoinfelhalmozást.

Az IMF szerint az ország gazdasági teljesítménye a vártnál erősebb, amit a javuló közbiztonság és a növekvő befektetői bizalom támogat. A valutaalap 2026-ra 4,5 százalékos, 2027-re 4 százalékos GDP-növekedést vár Salvadorban.

A bitcoinpolitika ugyanakkor továbbra is feszültségforrás az IMF és Nayib Bukele kormánya között. A valutaalap szerint több teljesítménykritérium sem teljesült, köztük a bitcoinfelhalmozás korlátozására vonatkozó előírás, a mentességet pedig „erős korrekciós intézkedésekre és megújított kötelezettségvállalásokra” hivatkozva adták meg. Az IMF közölte:

a dokumentált adományokon túl nem számol további bitcoinvásárlással.

Salvador 2021-ben tette törvényes fizetőeszközzé a bitcoint az amerikai dollár mellett, de annak használata korlátozott maradt, miközben az állam jelentős készletet halmozott fel a kriptodevizából. Az IMF szerint a kormány időközben a Chivo kriptotárca többségi tulajdonát és irányítását magánszereplőnek adta át, és a valutaalap azt várja, hogy az állam teljesen leépítse fennmaradó kitettségét. A program következő szakaszában a fiskális fenntarthatóság, a külső tartalékok újjáépítése, a pénzügyi rendszer ellenálló képessége, valamint az átláthatósági és kormányzási reformok maradnak fókuszban.

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