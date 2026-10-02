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Egészen elképesztő magyarázattal állt elő Trump, miért támadták meg Iránt: eddig erről aztán tényleg nem volt szó
Gazdaság

Egészen elképesztő magyarázattal állt elő Trump, miért támadták meg Iránt: eddig erről aztán tényleg nem volt szó

Portfolio
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Donald Trump elnök egy kampánybeszéd során arról beszélt híveinek, hogy a lebombázott iráni nukleáris létesítményekben valójában titkos droglaborok is működtek.

Trump Oklahomában beszélt egy kampányrendezvényen, itt tért ki a 2025-ös Midnight Hammer hadművelet részleteire, mely során az amerikai légierő B-2 Spirit bombázói bunkerromboló bombákkal megsemmisítették, vagy legalább jelentősen megrongálták az Irán atomprogramjához köthető bunkerek nagy részét.

Trump szerint azonban több folyt itt, mint egyszerű nukleáris kísérletek.

Felszálltak Missouriból, aztán hajnali 1 órakor, amikor nem volt hold az égen, olyan sötét volt, amilyen sötét csak lehet, ezek a hihetetlen gépek a világ legjobb pilótáival minden egyes bombát ledobtak, bedobták ezeket a szellőzőnyílásokon keresztül ezekbe a, végül is, droglaborokba”

– mondta Donald Trump, az iráni nukleáris létesítményekről beszélve.

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Ezt csinálták. Atomot és drogokat. Drogokat csináltak és atomot csináltak. Szóval ezeket a droggyárakat, atomgyárakat durván szétbombáztuk”

– mondta az Egyesült Államok elnöke.

Nem világos, honnan jött a droglaborokkal, szellőzőnyillásokkal kapcsolatos kijelentés, soha senki nem beszélt még eddig arról, hogy Irán a jól védett, szigorúan titkos nukleáris létesítményeiben drogokat állított volna elő vagy hogy a bunkerromboló bombák a szellőzőn keresztül hatoltak volna be ide. Elképzelhető, hogy a hadművelet beszámolója valamiért keveredik a Venezuela ellen végrehajtott katonai művelettel és a Star Wars nevű filmsorozattal.

Az Egyesült Államok január elején támadta meg Venezuelát és rabolta el Nicolas Maduro elnököt, akit „narkoterrorizmussal;" terrorista célú, ipari mennyiségű drogkészítéssel és forgalmazással vádoltak meg. Az iráni bunkerek ellen bevetett GBU-57A/B MOP típusú bunkerromboló bombáknak pedig éppen az a lényege, hogy behatolnak a földbe vagy a megerősített szerkezetbe, és csak ezután robbannak fel; nem kell őket semmilyen szellőzőnyíláson keresztül „bedobni”.

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Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

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