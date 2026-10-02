Elkezdődött: csoportos leépítés a közmédiánál

A döntés hátterében a közmédia szervezeti és működési átvilágításának közelgő lezárása áll. A tervek szerint az elbocsátottak száma eléri a törvényben meghatározott csoportos létszámcsökkentési küszöböt, a végleges létszám azonban ennél jóval magasabb is lehet.

Azt, hogy a leépítés pontosan kiket és mely munkaköröket érinti, összetett szempontrendszer alapján határozzák meg.

A vezetőség vizsgálja az egyes pozíciókhoz tartozó feladatmennyiséget, emellett figyelembe veszi a dolgozók szakmai tapasztalatát, képzettségét és terhelhetőségét. A kiválasztás során döntő tényező lesz az önálló munkavégzésre való alkalmasság, valamint a kollégákkal való együttműködési készség is.

A távozó munkatársak többségének várhatóan közös megegyezést ajánlanak fel. Az elbocsátási hullám minden bizonnyal eléri azokat a dolgozókat is, akiket korábban már felmentettek a munkavégzés alól, de a munkaviszonyukat még nem szüntették meg. Nem számíthatnak viszont végkielégítésre azok a munkavállalók, akiknek a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásuk miatt mondanak fel.

A közmédia vezetősége egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy pontosan mikor zárul le a folyamat, ahogy azt sem hozták nyilvánosságra, mekkora anyagi terhet jelentenek majd a szervezetnek a végkielégítések.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor