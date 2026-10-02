Érződik a háború: gyenge az orosz növekedés

Augusztusban 0,8 százalékkal nőtt az orosz GDP éves összevetésben a júliusi 0,6 százalék után. Bár a növekedés kissé gyorsult, az év első nyolc hónapjában mindössze 0,6 százalékos bővülést mért a gazdaságfejlesztési minisztérium, írja az MTI a TASZSZ nyomán.

Az orosz gazdaság az év eleji visszaesés után március óta növekszik éves alapon, a lendület azonban ingadozó. A júniusi 1,7 százalékos bővülést követően júliusban és augusztusban is egy százalék alatt maradt a növekedés.

A negyedéves adatok is törékeny növekedésről árulkodnak: az első negyedévben 0,2 százalékkal csökkent a GDP éves összevetésben, majd a második negyedévben 1,3 százalékkal bővült a Roszsztat előzetes adatai szerint. A korábbi évekhez képest jelentős a lassulás: 2024-ben még 4,9 százalékkal, tavaly már csak 1 százalékkal nőtt az orosz gazdaság.

A gazdaságfejlesztési minisztérium szeptemberben a májusban várt 0,4 százalékról 0,6 százalékra emelte az idei növekedési előrejelzését. A jegybank ezzel szemben júliusban lefelé módosított: a korábbi 0,5–1,5 százalék helyett 0–1 százalékos GDP-bővülést valószínűsített.

A gazdaságot továbbra is támogatják a hadiipari megrendelések és az állami kiadások, miközben a magas hitelkamatok és a nyugati szankciók nehezítik a vállalatok működését. A jegybank mozgásterét a makacs infláció is szűkíti, amelyet az olajfinomítókat érő ukrán támadások nyomán emelkedő üzemanyagárak is táplálnak.

Vlagyimir Putyin szeptember 18-án arról beszélt, hogy az idei GDP-növekedés legfeljebb 1 százalék körül alakulhat,

amit a korábbi várakozásokkal összhangban állónak nevezett. Az orosz elnök a vállalatok stabil működését, a reálbérek emelkedését és a júliusi, történelmi mélypontot jelentő 2,3 százalékos munkanélküliséget emelte ki. Putyin szerint az infláció is ellenőrzés alatt van, bár az általa idézett, szeptember közepi 6,2 százalékos éves drágulás jelzi, hogy az árnyomás a gyenge növekedés mellett sem tűnt el.

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