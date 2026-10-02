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Feláll az új gyógyszerhatóság, teljesen átalakítják a magyar rendszert
Gazdaság

Feláll az új gyógyszerhatóság, teljesen átalakítják a magyar rendszert

Portfolio
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Idén november 1-jén megkezdi működését az új, önálló gyógyszerhatóság, a következő két évben pedig alapjaiban alakítják át a hazai gyógyszerfinanszírozási rendszert. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) a jövőben értékalapú és betegközpontú finanszírozásra tér át, miközben az egészségügy a jövő évtől, 2027-től évi 500 milliárd forintos többletforrásra számíthat. A reformok célja az engedélyezési eljárások gyorsítása, az ellátás minőségének javítása, valamint a betegek érdekeinek és tájékoztatásának fokozott érvényesítése - írja a Népszava.

A kormány korábbi vállalásának megfelelően 2027-től várhatóan évi 500 milliárd forintos többletforrás áramlik az egészségügybe, ami egy négyéves ciklus alatt akár 5000 milliárd forintos bővülést is jelenthet. A NEAK ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a többletpénz önmagában nem oldja meg a problémákat, ha a rendszer működése nem változik meg. A hivatal a jövőben nem egyszerű kifizetőhelyként, hanem értékalapú szolgáltatásvásárlóként fog működni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

a finanszírozás során nemcsak az elvégzett beavatkozásokat, hanem az elért eredményeket is díjazzák.

Pénzügyi előnyhöz juthatnak például azok a kórházak, ahol alacsonyabb a fertőzések száma, vagy kedvezőbbek a betegek visszajelzései. Az új, eredményalapú modellt először kísérleti programokban, a gyógyszerek és technológiák finanszírozásánál tesztelik, majd kiterjesztik az alap- és a fekvőbeteg-ellátásra is.

A gyógyszerfinanszírozás teljes reformját a következő két éven belül hajtják végre. Ennek során újraértékelik a generikus és biohasonló készítmények szerepét, így a puszta költségcsökkentés mellett ezentúl iparpolitikai és innovációs szempontokat is figyelembe vesznek. A döntéshozatalban sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a betegek érdekei, ezért mérlegelni fogják a hozzátartozókra háruló terheket és a családok anyagi kiadásait is. Kiemelt cél a teljes átláthatóság megteremtése is. Egy készülő rendeletmódosítás kötelezővé teszi a befogadási döntések hátterének nyilvánosságát, így a betegek pontosan tudni fogják, milyen valós egészségnyereséget kínál egy-egy új terápia. Így elkerülhetővé válik, hogy például "életmentőként" állítsanak be olyan készítményeket, amelyek valójában csak minimális, kéthetes élettartam-hosszabbodást eredményeznek.

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E nagyszabású tervek megvalósítását jelenleg nehezíti a NEAK elavult, több évtizedes informatikai rendszere és a szakemberhiány, ezért az elemzési kapacitások újjáépítése elkerülhetetlen.

A jövő hónapban felálló önálló Országos Gyógyszerészeti Intézet nem csupán leválik a jelenlegi szervezetrendszerről, hanem többletforrást és bővített létszámot is kap az induláshoz. Az új hatóság feladata az engedélyezési eljárások felgyorsítása, a klinikai vizsgálatok számának növelése, az adminisztratív terhek csökkentése, valamint a gyógyszerekhez való hozzáférés javítása lesz. A jogalkotás során felülvizsgálják a korábbi, esetenként elavult szabályozásokat is, beleértve a vény nélkül kapható gyógyszerekhez (OTC) való hozzáférés feltételeit. A teljes kapacitású működést fokozatosan, várhatóan a parlamenti ciklus harmadik évének második felére érik el.

Egy erős, független nemzeti gyógyszerhatóság létfontosságú az Európai Gyógyszerügynökséggel (EMA) való hatékony együttműködés, a gyógyszerbiztonság garantálása és a több száz milliárdos piacot érintő új technológiák szakszerű értékelése szempontjából. Az önálló intézmény visszaállítása egyben szakmai korrekciója is a 2023-as döntésnek, amikor az akkori gyógyszerhatóságot, az OGYÉI-t önállóságától megfosztva beolvasztották a Nemzeti Népegészségügyi Központba.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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