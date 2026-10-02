Figyelem: nagyot ugrott az infláció az euróövezetben

Az euróövezet szeptemberi inflációja a várakozásoknál magasabbra, hároméves csúcsra ugrott, ami tovább erősíti az Európai Központi Bank újabb kamatemeléseivel kapcsolatos piaci várakozásokat, miközben a jegybank döntéshozói egyelőre türelemre intenek.

Az Eurostat pénteki adatai szerint a fogyasztói árak éves szinten 3,8 százalékkal emelkedtek szeptemberben az augusztusi 3,2 százalékos ütem után. Ez 2023 szeptembere óta a legmagasabb érték, amely némileg meghaladja a Bloomberg elemzői felmérésében szereplő 3,7 százalékos medián-előrejelzést. Az energiát nem tartalmazó maginfláció a várakozásoknak megfelelően 2,5 százalékra nőtt, míg a szolgáltatások drágulási üteme 3,2 százalékra emelkedett.

Az inflációs nyomás fokozódásának hátterében az áll, hogy az iráni háború elhúzódása ismét felfelé hajtja a kőolaj- és földgázárakat.

Az euróövezet mind a négy legnagyobb tagállamában a vártnál gyorsabban emelkedtek az árak, Spanyolországban pedig az infláció elérte az 5 százalékot.

A huszonegy tagú gazdasági övezet eddig jól viselte a két korábbi kamatemelést, a kormányok fiskális mozgástere azonban – különösen a globális kötvénypiaci eladási hullám közepette – egyre szűkül. Németország például az üzemanyagok adójának csökkentésével próbálja enyhíteni a kúti árakat, az EKB azonban attól tart, hogy az ilyen célzatlan intézkedések tovább rontják az összképet.

A piac jelenleg legalább két további kamatemelést áraz, ám az októberi szigorítás esélye csökkent. Christine Lagarde, az EKB elnöke a héten azt hangsúlyozta, hogy a megnövekedett kötvényhozamok önmagukban is fékezik a gazdasági növekedést, így nincs szükség azonnali lépésre. Isabel Schnabel, az Igazgatóság tagja szintén kivárásra intett, mondván, az elkövetkező hónapokban "tisztább kép" rajzolódik majd ki az inflációs kilátásokról.

Az Európai Bizottság legfrissebb havi felmérése szerint a vállalatok árazási várakozásai minden ágazatban meghaladják a hosszú távú átlagot, a fogyasztók következő 12 hónapra vonatkozó inflációs várakozásai pedig "észrevehetően" emelkedtek.

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