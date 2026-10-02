24°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Hamarosan a boltokban is megjelenhet az újabb élelmiszerpiaci árnyomás
Gazdaság

Hamarosan a boltokban is megjelenhet az újabb élelmiszerpiaci árnyomás

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A világpiaci élelmiszerárak újra felfelé indultak, és az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének friss adatai alapján nem egyetlen termék átmeneti drágulásáról van szó. A szeptemberi emelkedés mögött egyszerre állnak időjárási kockázatok, szállítási fennakadások és romló terméskilátások, vagyis több olyan tényező, amely később a fogyasztói árakban is megjelenhet.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) élelmiszerár-indexe 2026 szeptemberében 136,0 pontra emelkedett. Ez 1,5 százalékos havi növekedést jelent, éves összevetésben pedig 5,8 százalékos drágulásnak felel meg. Bár az index továbbra is érdemben elmarad a 2022 márciusában elért történelmi csúcstól,

a mostani adat arra utal, hogy a globális élelmiszerpiacon ismét szélesebb körű árnyomás alakult ki.

„A globális nyersanyagárakban tartós és egyre szélesebb körű emelkedést látunk, mivel a Hormuzi-szorosban és a Fekete-tengeren tapasztalható fennakadások az éghajlati sokkokkal együtt nyomást gyakorolnak az energiaárakra, a szállítási költségekre és a kulcsfontosságú élelmiszer-nyersanyagokra” – mondta Maximo Torero, a FAO vezető közgazdásza.

Ha ezek a nyomások tartósan fennmaradnak, hamarosan a fogyasztói élelmiszerárakban is megjelennek, különösen azokban az országokban, amelyek erősen függenek az élelmiszer- és energiaimporttól,

Még több Gazdaság

Rekordalacsony szintre süllyed a vízállás a fővárosnál, Kapitány István tájékoztatást adott a Paksi Atomerőműről

Bevetik a vésztartalékot a világ nagyhatalmai: hatalmas olaj- és dízelkészletet engednek a piacra

Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton

– tette hozzá.

Mit mér az árindex?
A FAO Food Price Index a nemzetközi kereskedelemben meghatározó élelmiszer-nyersanyagok havi ármozgását méri. Az index öt fő termékcsoportból áll: gabonafélékből, növényi olajokból, tejtermékekből, húsfélékből és cukorból. Fontos hangsúlyozni, hogy az index nem közvetlenül a bolti fogyasztói árakat mutatja, hanem a világpiaci alapfolyamatokat, amelyek később részben átszűrődhetnek a feldolgozói, majd a fogyasztói árakba is.

A szeptemberi emelkedés főként a gabonafélékhez, a növényi olajokhoz és a cukorhoz köthető. A legnagyobb havi elmozdulás a gabonapiacon történt: a FAO gabonaár-indexe 122,8 pontra nőtt, ami 5,1 százalékos havi és 17,2 százalékos éves emelkedést jelent.

A búza világpiaci ára egy hónap alatt 6,3 százalékkal nőtt, részben a fekete-tengeri térséget érintő logisztikai korlátok, részben az észak-amerikai száraz időjárás miatt. A kukorica ára szintén erősen, 5,6 százalékkal emelkedett, amit az Egyesült Államokban a vártnál gyengébb hozamok, Brazíliában pedig a korlátozottabb exportkínálat magyarázott.

A növényi olajok indexe szeptemberben 198,6 pontra emelkedett. Ez havi alapon 0,9 százalékos, éves alapon 18,3 százalékos növekedés. A drágulást elsősorban a pálmaolaj ára hajtotta, amelyre egyszerre hatott az erős importkereslet és a délkelet-ázsiai termelési kilátásokat rontó száraz időjárás. A napraforgóolaj jegyzései ezzel szemben csökkentek, részben a fekete-tengeri térségből várt bőségesebb kínálat miatt.

A cukorpiac különösen érzékenyen reagált a termelési kockázatokra. A FAO cukorár-indexe 114,0 pontra emelkedett, ami 6,1 százalékos havi növekedés, és már a harmadik egymást követő havi drágulást jelenti. A piac szűkebb globális kínálatra számít:

  • Thaiföldön alacsonyabb cukortermelés várható,
  • Indiában a normálnál gyengébb csapadék és az El Niño-hatás rontja a kilátásokat,
  • Brazília közép-déli termőkörzetében pedig a heves esőzések akadályozták a betakarítást. Az
  • Európai Unióban a cukorrépa vetésterületének csökkenése és a kedvezőtlen időjárás szintén kínálatszűkítő tényező.

A hús- és tejpiac ezzel szemben fékezte az összesített index emelkedését. A húsár-index 127,9 pontra csökkent, ami 1,1 százalékos havi visszaesés. A mérséklődést főként a sertés- és baromfihús árának csökkenése okozta, miközben a marha- és juhhús piaca lényegében stabil maradt. A tejtermékindex 119,1 ponton állt, vagyis alig változott augusztushoz képest, éves alapon ugyanakkor 19,1 százalékkal alacsonyabb volt.

A szeptemberi adatok alapján

a globális élelmiszerpiac legfontosabb kockázatai továbbra is az időjárási szélsőségekhez, a szállítási fennakadásokhoz és a geopolitikai eredetű logisztikai korlátokhoz kötődnek.

A FAO várakozása szerint a globális gabonatermelés 2026-ban 2,1 százalékkal csökkenhet, miközben a gabonakereskedelem is visszaeshet a korábbi rekordhoz képest. A készletszintek ugyan továbbra is viszonylag magasak, de a fekete-tengeri útvonalak korlátai, a tengeri szállítási bizonytalanságok és az időjárási kockázatok együtt ismét sérülékenyebbé teszik a globális élelmiszerpiacot.

Címlapkép forrása: Soumyabrata Roy/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Megszellőztették, Putyin hogyan kényszerítené térdre Ukrajnát, olyan fegyvert vetett be Kijev, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken
Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility