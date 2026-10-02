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Hatalmas fordulat az állami autóbeszerzésben: kiderült, milyen kocsikra költik a milliárdokat Magyarországon
Gazdaság

Hatalmas fordulat az állami autóbeszerzésben: kiderült, milyen kocsikra költik a milliárdokat Magyarországon

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Kiderültek az elmúlt évek egyik legnagyobb, több mint négyezer darabos központi járműbeszerzésének eddig hiányzó pénzügyi részletei. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) által kiadott adatokból pontosan látszik, hogy milyen típusú és árazású felsővezetői autókat, szabadidő-autókat, valamint elektromos járműveket kapnak az állami vállalatok egy négyéves tartósbérleti szerződés keretében - számolt be a 24.hu.

Vitézy Dávid közlekedési miniszter még augusztus végén jelentette be a nagyszabású, akár 4113 járművet magában foglaló beszerzést, amelyet a Mercarius Flottakezelő Kft. teljesít. A tárcavezető akkor jelentős megtakarításként értékelte a megállapodást, hangsúlyozva, hogy

a jelenlegi kormány által véglegesített – de még az előző kabinet idején elindított – szerződéssel több mint 41 milliárd forintot takarítottak meg a költségvetés számára.

Bár a teljes körű flottakezelésre vonatkozó megállapodás bejelentésekor a legfőbb részletek még nem voltak ismertek, egy friss adatigénylés nyomán a minisztérium nyilvánosságra hozta a modell- és árbontású listát. Ebből már tisztán látszik, hogy mely gyártók felsővezetői autói kerülnek a legtöbbe az adófizetőknek, és pontosan milyen típusokat használnak majd a jövőben az állami szektorban.

A beszerzési palettán a szedánok és kombik mellett kisebb és nagyobb SUV-k, valamint egyszerűbb kulcsos autók is szerepelnek.

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A Vezess.hu azt írja, Volkswagenből szerepel a legtöbb (1724 darab) a teljes, haszonjárműveket és speciális gépjárműveket is tartalmazó listán a 47,7 milliárd forintos állami közbeszerzésben. Ezenfelül 579 Skodát, 527 darab Mercedes-Benzt, 384 Toyotát, 346 Suzukit, 318 SEAT-ot, és 234 Fordot tartalmaz a keretszerződés.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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