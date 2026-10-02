Hatalmas fordulat az állami autóbeszerzésben: kiderült, milyen kocsikra költik a milliárdokat Magyarországon

Vitézy Dávid közlekedési miniszter még augusztus végén jelentette be a nagyszabású, akár 4113 járművet magában foglaló beszerzést, amelyet a Mercarius Flottakezelő Kft. teljesít. A tárcavezető akkor jelentős megtakarításként értékelte a megállapodást, hangsúlyozva, hogy

a jelenlegi kormány által véglegesített – de még az előző kabinet idején elindított – szerződéssel több mint 41 milliárd forintot takarítottak meg a költségvetés számára.

Bár a teljes körű flottakezelésre vonatkozó megállapodás bejelentésekor a legfőbb részletek még nem voltak ismertek, egy friss adatigénylés nyomán a minisztérium nyilvánosságra hozta a modell- és árbontású listát. Ebből már tisztán látszik, hogy mely gyártók felsővezetői autói kerülnek a legtöbbe az adófizetőknek, és pontosan milyen típusokat használnak majd a jövőben az állami szektorban.

A beszerzési palettán a szedánok és kombik mellett kisebb és nagyobb SUV-k, valamint egyszerűbb kulcsos autók is szerepelnek.

A Vezess.hu azt írja, Volkswagenből szerepel a legtöbb (1724 darab) a teljes, haszonjárműveket és speciális gépjárműveket is tartalmazó listán a 47,7 milliárd forintos állami közbeszerzésben. Ezenfelül 579 Skodát, 527 darab Mercedes-Benzt, 384 Toyotát, 346 Suzukit, 318 SEAT-ot, és 234 Fordot tartalmaz a keretszerződés.

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