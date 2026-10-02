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Hétfőn már kivallatnák Szijjártó Pétert, nemzetbiztonsági kérdésekre kell válaszolnia
Gazdaság

Hétfőn már kivallatnák Szijjártó Pétert, nemzetbiztonsági kérdésekre kell válaszolnia

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A parlament Nemzetbiztonsági bizottsága jövő hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminisztert a kínai BYD-nél betöltött új, felsővezetői pozíciója miatt. A Tisza-frakció azért kezdeményezte az ülés összehívását, mert a volt tárcavezető gyors munkahelyváltása szerintük súlyos nemzetbiztonsági és összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel - számolt be az MTI.

Szijjártó Péter tizenkét éven át irányította a magyar diplomáciát, így az ország legérzékenyebb politikai és gazdaságdiplomáciai információihoz fért hozzá. A Tisza-frakció pénteki közleményében kifejtette,

komoly aggályokra ad okot, hogy a volt miniszter a távozása után szinte azonnal annál a külföldi óriásvállalatnál helyezkedett el, amellyel korábban ő maga tárgyalt és kötött stratégiai megállapodást.

A külügyi dokumentumokból kiderül, hogy a BYD hazai beruházásához több mint 70 milliárd forintos állami infrastruktúra-fejlesztés társult. Szijjártó Péter a hivatali ideje alatt személyesen szorgalmazta a projekt kiemelt nemzetgazdasági beruházási státuszát, valamint a kínai vendégmunkások vízumkérelmeinek gyorsított elbírálását. A meghallgatást kezdeményező képviselőcsoport szerint a magyar társadalomnak joga van tisztán látni ebben a morálisan is megkérdőjelezhető ügyben, amely nemzetbiztonsági és összeférhetetlenségi kérdéseket is felvet a karrierváltásával.

A korábbi tárcavezető idén júliusban jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról, és a kínai autóipari óriásnál folytatja pályafutását. Jelenleg a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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