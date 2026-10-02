21°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Kellemes kirándulóidő lesz egész hétvégén
Gazdaság

Kellemes kirándulóidő lesz egész hétvégén

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kellemes, napos és csapadékmentes időjárás várható a hétvégén egy anticiklon hatására, a nappali hőmérséklet pedig akár a 26 Celsius-fokot is elérheti, miközben a hajnalok kifejezetten hűvösek maradnak – derült ki a HungaroMet Facebook-bejegyzéséből.

A meteorológiai előrejelzés szerint a hétvége mindkét napján zavartalan napsütésre számíthatunk, és csapadéktól sem kell tartanunk. Az enyhe, száraz időjárás kedvez a szabadtéri programoknak,

a délutáni órákban ugyanis 22 és 26 Celsius-fok között alakulnak majd a csúcsértékek.

Ugyanakkor a jelentős napi hőingás miatt óvatosságra intenek a szakemberek. A reggeli órákban jellemzően egyszámjegyű minimumokra kell készülni – figyelmeztet a HungaroMet.

Kapcsolódó cikkünk

Soha nem látott hőstresszt és rendkívüli szárazságot hozott a nyár Európában

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Megszellőztették, Putyin hogyan kényszerítené térdre Ukrajnát, olyan fegyvert vetett be Kijev, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken
Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility