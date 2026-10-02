Kellemes kirándulóidő lesz egész hétvégén

A meteorológiai előrejelzés szerint a hétvége mindkét napján zavartalan napsütésre számíthatunk, és csapadéktól sem kell tartanunk. Az enyhe, száraz időjárás kedvez a szabadtéri programoknak,

a délutáni órákban ugyanis 22 és 26 Celsius-fok között alakulnak majd a csúcsértékek.

Ugyanakkor a jelentős napi hőingás miatt óvatosságra intenek a szakemberek. A reggeli órákban jellemzően egyszámjegyű minimumokra kell készülni – figyelmeztet a HungaroMet.

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