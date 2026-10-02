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Készül a fájdalmas döntés: leminősítés fenyegeti az EU második legnagyobb gazdaságát
Gazdaság

Készül a fájdalmas döntés: leminősítés fenyegeti az EU második legnagyobb gazdaságát

Portfolio
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A Moody's hitelminősítő pénteken kiadott elemzésében rendkívül bizonytalannak nevezte a 2027-es francia költségvetés elfogadásának esélyeit, miközben a közelgő elnökválasztás és az azt követő várható politikai széttagoltság tovább nehezítheti a fiskális konszolidációt – számolt be a Reuters.

A hitelminősítő október 23-án frissíti Franciaország Aa3-as adósbesorolását, amelyre jelenleg negatív kilátás van érvényben.

A mostani figyelmeztetés arra utal, hogy a következő lépés nagyobb valószínűséggel leminősítés lesz.

A Moody's azután adta ki közleményét, hogy a francia kormány csütörtökön benyújtotta a 2027-es költségvetési tervezetét.

Az elemzés szerint a negatív kilátás megszüntetésének legfőbb feltétele az, hogy a francia intézmények a parlament politikai széttagoltsága ellenére mennyire képesek kezelni az ország előtt álló legfontosabb szakpolitikai kihívásokat.

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Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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