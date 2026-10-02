Két amerikai jegybanki döntéshozó szerint nem kell elsietni a következő lépést

Jefferson a Virginiai Egyetemen tartott csütörtöki beszédében hangsúlyozta, hogy az infláció túl régóta túl magas, és fennáll a veszélye, hogy tartósan emelkedett szinten marad - írja a Bloomberg. Ugyanakkor óvatosságra intett, mivel szerinte a döntéshozóknak több időre van szükségük ahhoz, hogy átlássák a gazdaságot érő, egymásra torlódó sokkhatásokat – a magas energiaárakat, a mesterségesintelligencia-bummot és a vámokat –, mielőtt a következő lépésről döntenének.
Michelle Bowman, a Fed bankfelügyeletért felelős alelnöke szintén csütörtökön, az Atlantic Council washingtoni rendezvényén mondta el, hogy jelenleg nem látja sürgősnek a további lépéseket,
és a gazdaság alapvető folyamatait jobban meg kell érteniük a döntéshozóknak. Hasonló álláspontra helyezkedett kedden John Williams, a New York-i Fed elnöke is.
A nyilatkozatok érezhetően hatottak a piaci várakozásokra. A hét elején a befektetők a Fed kamathatáridős jegyzései alapján még mintegy 70 százalékos valószínűséget áraztak be egy októberi kamatemelésre. Williams megjegyzései és a szerdai inflációs adatok hatására ez az arány 35 százalék alá csökkent, majd Jefferson szavai nyomán tovább esett.
A Fed a szeptemberi ülésén egyhangú döntéssel 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatot, ami az első emelés volt 2023 óta. A döntéshozók medián előrejelzése még egy idei és egy jövő évi kamatemelést vetített előre. Jefferson a szeptemberi lépést az inflációs várakozások lehorgonyzása szempontjából tartotta fontosnak, hozzátéve, hogy a gazdasági aktivitás és a munkaerőpiac továbbra is szilárd.
Az alelnök kitért arra is, hogy a szeptemberi ülés óta a hozamgörbe mentén tovább emelkedtek a kötvényhozamok – a tízéves hozam 24 éves csúcsot ért el –, ami a befektetők makrogazdasági kilátásokkal kapcsolatos átértékelését tükrözi. Mint fogalmazott, a Fedet érő gazdasági sokkhatásokat nem lehet elszigetelten vizsgálni, hanem azok együttes hatását kell mérlegelni a kettős mandátum – az árstabilitás és a teljes foglalkoztatottság – teljesítése során.
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