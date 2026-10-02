21°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Közel 1,5 millió magyar maradt állandó háziorvos nélkül – Lépéskényszerben a kormány
Gazdaság

Közel 1,5 millió magyar maradt állandó háziorvos nélkül – Lépéskényszerben a kormány

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Súlyos válságba került a hazai háziorvosi rendszer, a betöltetlen körzetek és a túlterhelt orvosok számának drasztikus növekedése miatt a kormány 2027-re egy átfogó stabilizációs intézkedéscsomagot vezet be. A tervek között szerepel a finanszírozás átalakítása, a háziorvosi hatáskörök bővítése, valamint a jelenlegi ügyeleti rendszer felülvizsgálata, miközben az intézményi háttér is megújul – gyűjtötte össze a Népszava.

Jelenleg mintegy 1,4 millió magyar él olyan körzetben, ahol csak helyettesítéssel tudják megoldani az orvosi ellátást. Országosan több mint ezer praxis áll üresen, ami a hét évvel ezelőtti adatok közel két és félszerese. Bizonyos hátrányos helyzetű térségekben, mint például Nógrád vagy Heves vármegyében, az orvoshiány a 30 százalékot is eléri. A korfa kifejezetten kedvezőtlen,

a háziorvosok több mint fele elmúlt 60 éves, miközben a 40 év alattiak aránya alig 7 százalék.

A szakemberhiány miatt számos orvos kénytelen két-három praxist is vinni egyszerre, ami óriási terhet ró rájuk. Ezt a terhelést tovább növeli, hogy a járóbeteg-szakellátás nehézkes hozzáférhetősége miatt a betegek egyre nagyobb arányban jelennek meg az alapellátásban, így a rendelőkben évente már mintegy 71 millió orvos-beteg találkozás történik.

A folyamat megállítására az egészségügyi kormányzat egy stabilizációs csomagot készít elő a 2027-es évre. Bár a pontos költségvetési számok az október 15-én záruló egyeztetésekig nem nyilvánosak, a cél az alapfinanszírozás és az ügyeleti óradíjak emelése, valamint a pályájuk első tíz évében járó orvosok fokozottabb bértámogatása. A tervek szerint anyagilag is ösztönöznék a szakdolgozók és további szakorvosok alkalmazását, bérüket pedig a szakképzettségükhöz igazítva emelnék. A jelenlegi, tisztán teljesítményalapú finanszírozást egy eredményalapú rendszer váltaná fel. Ez azt jelentené, hogy az orvosok nagyobb díjazásban részesülnének, ha sikeresen javítják egy krónikus beteg állapotát. A rezsitámogatást a rendelési időt jobban követő praxisalapdíjjá alakítanák, és napirenden van a helyi iparűzési adó eltörlésének lehetősége is.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton

Változás a Semmelweis Egyetemet fenntartó alapítványnál: alig egy hónap után távozott három kuratóriumi tag

Nagy változás jön a budapesti parkolásban, kamerás autókkal jöhet az ellenőrzés

A terhelés csökkentése és a hatékonyság növelése érdekében kibővítenék a háziorvosok hatáskörét is.

Azok az orvosok, akik például belgyógyász vagy diabetológus szakvizsgával is rendelkeznek, ezt a szaktudást a saját rendelőjükben is kamatoztathatnák többletdíjazás fejében. Így számos vizsgálatot és kezelést helyben el lehetne végezni, ami érezhetően csökkentené a szakrendelők várólistáit.

Ezzel párhuzamosan felülvizsgálják az alapellátási ügyeleti rendszert is, mivel az új szisztéma indulása óta – különösen a fővárosban – több mint 20 százalékkal megnőtt a kórházi sürgősségi osztályok forgalma. Ennek oka jórészt az, hogy a betegek az ügyeleti pontok helyett egyből a kórházakat keresik fel, ezért a budapesti ellátás teljes átgondolásra szorul.

Intézményi szinten egy új Országos Alapellátási Központ jönne létre, amely szakmailag fogná össze és irányítaná a hálózatot. Emellett országszerte 164 integrált egészségügyi és szociális centrum kialakítását tervezik, amelyek térségenként 50-70 ezer ember ellátását koordinálnák. A kormányzat ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a reformok nem járnak államosítással, a praxisjog továbbra is magánkézben, az orvosok tulajdonában marad.

Az alapellátás megerősítése nemcsak pénzügyi, hanem népegészségügyi szempontból is létfontosságú. Egy 2025-ben végzett reprezentatív felmérés rávilágított arra, hogy a lakosság közel 70 százaléka a háziorvosában bízik a leginkább az egészségügyi kérdésekben, kiemelten a védőoltások terén. A szakemberek szerint erre a bizalmi tőkére kell építeni, hiszen ha a háziorvosok proaktívan ajánlják fel a prevenciós lehetőségeket, a betegek sokkal nagyobb arányban fogadják el azokat. A jövőben a rövid távú, kampányszerű programok helyett egy olyan tanuló egészségügyi rendszer kialakítása a cél, amely folyamatosan méri az eredményeket, és a tapasztalatok alapján azonnal képes alkalmazkodni a betegek igényeihez.

Kapcsolódó cikkünk

Mobil mellrák-prevenciós program indul a legszegényebb magyar településeken

Mélyponton stagnál az influenza elleni védelem: a 65 év felettiek alig több mint egyhatoda kapott ingyenes oltást

Eltűnő borítékok, erősödő protekció: orvosok mondták el a magyar egészségügyi rendszer legnagyobb problémáit

Hiba az állami és a magánrendszer szétválasztása? Megszólalt a szakértő

Elkerülhetetlen a fordulat a magyar egészségügyben – Mit várnak a Tisza-kormánytól az ágazat fontos szereplői?

Meglépi a kormány: komoly jogokat kapnak vissza a magyar orvosok

Benyújtotta a kormány az új 2026-os költségvetést - Mennyi plusz pénzt kap az egészségügy?

Megszólalt Hegedűs Zsolt: a kormányváltásnál is mélyebb rendszerváltás zajlik a magyar egészségügyben

Meglépi a kormány: komoly változás jön a magyar krónikus betegek ellátásában

Kiderült, mire költi a kormány a 6000 milliárd forintos uniós pénzt

Vadonatúj módszer segíthet a magyar betegeken - Külföldön már működik

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Megszellőztették, Putyin hogyan kényszerítené térdre Ukrajnát, olyan fegyvert vetett be Kijev, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken
Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility