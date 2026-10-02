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Magyar Pétert a legbefolyásosabb feltörekvő tehetségek közzé választotta a Time magazin
Gazdaság

Magyar Pétert a legbefolyásosabb feltörekvő tehetségek közzé választotta a Time magazin

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök is felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő személyiségeit bemutató, idei TIME100 Next listájára – szúrta ki a Telex.

A Time magazin évente megjelenő rangsora olyan szereplőket gyűjt össze, akik szinte a semmiből felbukkanva ragadták meg a korszellemet, és tettek szert hirtelen jelentős befolyásra a saját területükön.

Magyar Péter a listán belül a "Vezetők" kategóriában kapott helyet, ahol többek között Rob Jetten holland miniszterelnök, valamint Donald Trump amerikai választási stratégája, James Blair társaságában szerepel.

A lap értékelése szerint a politikus áprilisi, földcsuszamlásszerű választási győzelme – amellyel véget vetett Orbán Viktor tizenhat éves kormányzásának – a brexit utáni korszak legjelentősebb Európa-párti politikai eredménye.

A Time elemzése kiemeli, hogy a tavaszi kormányváltás történelmi esélyt adott Magyarországnak az illiberális korszak lezárására. A lap szerint a magyar politikai fordulat egyértelműen bebizonyította, hogy a társadalom, a demokratikus intézményrendszer és a jogállamiság ereje felülmúlja egyetlen ember hatalmát. A szerkesztők úgy vélik, ez olyan kulcsfontosságú tanulság, amelynek üzenetét Európától egészen az Egyesült Államokig meg kell hallani.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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