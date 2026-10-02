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Meghosszabbították a határidőt a bölcsődei igényfelmérésnél
Gazdaság

Meghosszabbították a határidőt a bölcsődei igényfelmérésnél

Portfolio
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MTI
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A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig tölthetik ki a bölcsődei igényfelmérést az önkormányzati információs rendszerben, mivel az eredeti határidőt meghosszabbították. A kérdőív célja, hogy a minisztérium települési szinten felmérje, hol van szükség új férőhelyekre, illetve mely meglévő bölcsődék szorulnak korszerűsítésre. Az összegyűjtött adatok alapján tervezik a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit, a felmérés azonban önmagában még nem jelent támogatási döntést vagy konkrét beruházást.
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Információ és jelentkezés

Az eredeti határidő meghosszabbítása után a települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig tölthetik ki a bölcsődei igényfelmérést az ebr42 önkormányzati információs rendszerben. A kérdőív célja, hogy a minisztérium települési szinten lássa, hol van szükség további férőhelyekre, illetve mely meglévő bölcsődék szorulnak korszerűsítésre.

A felmérés tehát lényegében egy előzetes igényösszesítés: az önkormányzatok jelezhetik, hogy a következő időszakban milyen bölcsődefejlesztésekre lenne szükségük.

Ide tartozhat új férőhelyek létrehozása, de ugyanígy a már működő intézmények felújítása vagy korszerűsítése is.

A minisztérium közlése szerint az összegyűjtött adatok alapján tervezik majd a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A mostani felmérés önmagában tehát még nem jelent támogatási döntést vagy konkrét beruházást, hanem azt szolgálja, hogy a kormány képet kapjon a helyi kapacitáshiányokról és fejlesztési szükségletekről.

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