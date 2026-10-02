Meghosszabbították a határidőt a bölcsődei igényfelmérésnél

Az eredeti határidő meghosszabbítása után a települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig tölthetik ki a bölcsődei igényfelmérést az ebr42 önkormányzati információs rendszerben. A kérdőív célja, hogy a minisztérium települési szinten lássa, hol van szükség további férőhelyekre, illetve mely meglévő bölcsődék szorulnak korszerűsítésre.
A felmérés tehát lényegében egy előzetes igényösszesítés: az önkormányzatok jelezhetik, hogy a következő időszakban milyen bölcsődefejlesztésekre lenne szükségük.
Ide tartozhat új férőhelyek létrehozása, de ugyanígy a már működő intézmények felújítása vagy korszerűsítése is.
A minisztérium közlése szerint az összegyűjtött adatok alapján tervezik majd a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A mostani felmérés önmagában tehát még nem jelent támogatási döntést vagy konkrét beruházást, hanem azt szolgálja, hogy a kormány képet kapjon a helyi kapacitáshiányokról és fejlesztési szükségletekről.
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