Megszállja az utakat a rendőrség

Jövő héten komoly rendőri jelenlét várható a magyar utakon: a közlekedésbiztonsági ellenőrzések során különösen figyelnek majd a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra. De minden olyan tevékenységre figyelnek, amely elvonhatja a sofőr figyelmét a vezetéstől.

Október 5. és 11. között fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon, elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra koncentrálva. Az akció a ROADPOL európai kezdeményezéséhez kapcsolódik, és a „Figyelj az útra!” program részeként zajlik – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság az MTI-vel

Az ellenőrzések során nemcsak a kézben tartott telefon használatát figyelik, hanem minden olyan tevékenységet, amely elvonhatja a sofőr figyelmét a vezetéstől.

Ide tartozik például más elektronikai eszközök használata, üzenetek írása vagy olvasása, közösségi oldalak böngészése, illetve kép- és videótartalmak megtekintése menet közben.

Az ORFK szerint az akció célja a figyelmetlenségből eredő balesetek számának csökkentése. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy a vezetés eleve folyamatos koncentrációt igényel, ezért különösen veszélyes minden olyan tevékenység, amely akár néhány másodpercre is elvonja a járművezető tekintetét és figyelmét az útról.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka