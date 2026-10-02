Megszólalt Vitézy Dávid: sorsdöntő napok következnek

A kétnapos próbaüzem alatt a vonatok a tervezett, nappali csúcsidőszaki menetrendnek megfelelően járnak majd. A tesztelésben a szerb vasút kínai gyártású motorvonatai, valamint a MÁV mozdonyos szerelvényei és motorvonatai egyaránt részt vesznek. "Ha a kétnapos teszt rendben lezajlik, és nem tapasztalunk biztonságkritikus hibát, újabb fontos akadály hárul el a személyforgalom megindítása elől" – mutatott rá a miniszter.

A Ferencváros és a szerb határ közötti vonal a hazai vasútfejlesztés eddigi legnagyobb beruházása, amely kínai hitelből valósul meg.

Bár a kivitelezési határidő tavaly nyáron lejárt, a vonal átadása csúszott. A legnagyobb technikai kihívást az Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) kiépítése jelentette, amely elengedhetetlen a 160 km/h-s biztonságos sebesség eléréséhez. A tehervonatok eddig is közlekedtek a pályán, de csak korlátozott sebességgel és kapacitással, miközben a kivitelező a biztosítóberendezéseken dolgozott.

Idén augusztusban elindult az ETCS úgynevezett sötétüzemi tesztelése. Az azóta tartó folyamatos vizsgálatok során eddig nem találtak biztonsági kockázatot jelentő hibát, így mostanra lehetővé vált a teljes tervezett forgalom szimulációja.

A műszaki tesztek mellett a leendő menetrend tervezése is befejeződött, amely korábban társadalmi egyeztetésen is átesett. A tervek szerint a budapesti agglomerációban félóránként indulnak majd az elővárosi vonatok, míg a távolabbra utazók számára kétóránként biztosítanak InterRégió- és EuroCity-járatokat a Kiskunság települései, valamint Belgrád felé, amelyeket új buszjáratok is kiszolgálnak majd.

"Sok év, rengeteg közpénz és jelentős késés után ennek a vasútnak végre azt kell nyújtania, amiért megépült, vagyis biztonságos, gyors és sűrű vasúti kapcsolatot Budapest, a Kiskunság és Belgrád között" – fogalmazott bejegyzésében Vitézy Dávid.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka