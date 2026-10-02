Merre tovább, hazai kkv-k? – Másfél hét és jön a Portfolio kecskeméti fóruma

A hazai gazdasági növekedés motorját jelentő vidéki nagyvárosok 2026-ra az innováció és a kkv-szektor igazi kitörési pontjaivá váltak, amelyek közül ezúttal Kecskemét ad teret a Portfolio kiemelt rendezvénysorozatának. A félnapos üzleti fórum célzottan a kis- és középvállalkozások aktuális kihívásaira fókuszál, mint például a technológiai váltás elkerülhetetlensége és a globális ellátási láncok átalakulása. A rendezvény célja, hogy naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel, finanszírozási formák, célzott kkv-pályázatok, valamint energiahatékonysági lehetőségek bemutatásával támogassa a helyi döntéshozókat a hosszú távú profitabilitás és stabilitás megőrzésében.
I. szekció: Gazdasági körkép és kilátások 2026-ra
Vajon merre tart a magyar gazdaság, és milyen pályára állíthatják üzleteiket a kkv-k ebben a változó környezetben? Ez a délutáni szekció a 2026-os év őszi kilátásait és a 2027-es várakozásokat boncolgatja, különös tekintettel a finanszírozási és kamatkörnyezet alakulására. A szakmai program során kiemelt szerepet kap Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzőjének előadása, aki "Magyarország pályája 2026 őszétől - Makrogazdasági körkép" címmel nyújt majd átfogó elemzést, valamint Illés István, az Apelso Trust partnere és igazgatósági tagja, aki a hazai vagyonadó körüli kérdésekre válaszol "Vagyonadó Magyarországon: hogyan és mire érdemes készülni?" című prezentációjában.
A szekcióban helyet kap egy izgalmas kerekasztal-beszélgetés is, amely a magyar gazdaság és a hazai vállalatok előtt álló jövőbeli növekedési és kilábalási lehetőségeket elemzi a Coface kockázatkezelési vezetőjének moderálása mellett. A beszélgetés résztvevői:
- Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport
- Moiskó János, gazdasági vezérigazgató-helyettes, KÉSZ Holding Zrt.
- Tigelmann Gábor, régióvezető, kkv üzletág, Erste Bank Hungary
II. szekció: Túlélőkészlet a modern vállalkozásoknak
Ha a túlélés és a növekedés a cél, a gyakorlati megoldások és a modern technológiák jelentik a legjobb fegyverzetet a kkv-k számára a mai piaci versenyben. Ez a délutáni blokk az uniós források maximális kihasználását, a legújabb marketingtrendeket és a mesterséges intelligencia nyújtotta hatékonyságnövelést állítja a középpontba. A résztvevők első kézből hallhatnak hasznos információkat Szőke Ramon, a Goodwill Consulting üzletfejlesztési menedzsere jóvoltából az "EU-s források 2026-tól: A várakozástól a megvalósításig" című előadásban, míg Szeder Péter, az Initiative Media digitális stratégiai igazgatója az "Ügyfélszerzés és termékértékesítés nehezített pályán – Egy sikeres magyar kkv marketing képlete 2027-ben" című előadásában mutat utat a sikeres értékesítéshez.
A szekció keretein belül két kerekasztal-beszélgetést is rendeznek. Az első beszélgetés azt vizsgálja meg alaposan, hogy a mesterséges intelligencia valóban megoldást jelenthet-e a munkaerőhiányra, és hogyan fordítható a technológia konkrét, mérhető üzleti haszonná a kkv-szektorban:
- Illés Kata, társalapító, AI architect, Indivizo
- Fehérvári Krisztina, cégvezető, Poliext
- Tóth-Pócs Roland, 3D részleg alapító és vezető, Kecskemétfilm
- Pál Benedek, társalapító, Nexly
A délután zárásaként megvalósuló második panelbeszélgetés pedig a beszállítói láncok sérülékenységével, a devizaárfolyam-kitettségekkel, valamint a kkv-k hosszú távú versenyképességének megőrzésével foglalkozik:
- Beh Mariann, alapító-tulajdonos, Bazsalikomos Kert és Pékség
- Julis Zsanett, ellátási lánc igazgató, Kecskeméti Konzerv
- Szűcs-Szabó Sándor, ügyvezető igazgató, Rollsped
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Címlapkép forrása: Portfolio
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