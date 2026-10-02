Nagy változás jöhet a boltokban, Magyar Péter szerint meg kell fontolni az árrésstop kivezetését

Meg kell fontolni az árrésstop kivezetését, mert Magyar Péter szerint az intézkedés egyre nagyobb terhet jelent az agráriumnak és a kisebb üzleteknek. A miniszterelnök kisvárdai fórumán arról beszélt, hogy a döntést a kamarákkal és az élelmiszerláncokkal együttműködve kell meghozni. Az infláció időközben jelentősen mérséklődött, augusztusban 1,3 százalék volt, az élelmiszerek ára pedig éves alapon 1,4 százalékkal csökkent.

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Magyar Péter szerint meg kell fontolni az árrésstop kivezetését.

A miniszterelnök pénteken, országjárásának kisvárdai állomásán azt mondta, az intézkedés mára komoly problémákat okoz az agráriumban és a kiskereskedelemben.

Az árrésstopot 2025 márciusában vezette be az előző kormány. A szabályozás az érintett élelmiszereknél legfeljebb 10 százalékos kiskereskedelmi árrést engedett, illetve az árrés nem haladhatta meg a 2025 januárjában alkalmazott átlagos szintet. A szabály elsősorban a 100 milliárd forint feletti éves nettó árbevételű kereskedelmi láncokra vonatkozott.

Magyar Péter szerint a szabályozás következtében alacsonyak lettek a mezőgazdasági felvásárlási árak, miközben a nagy láncok egyes termékeknél olcsóbb importtal próbálták mérsékelni az árrésstop hatását. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több tucat kisbolt szűnt meg az intézkedés következtében.

Már a kamara is a kivezetést sürgeti

Az árrésstop megszüntetését szeptember közepén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is nyíltan sürgette. Az MKIK szerint a tartósan fennmaradó szabályozás torzítja a versenyt, gyengíti a magyar vállalkozások versenyképességét, és a jelenlegi inflációs környezetben gazdaságilag indokolttá vált a kivezetése.

A kamara szerint az intézkedés rövid távon hozzájárulhatott a fogyasztói árak mérsékléséhez, hosszabb távon viszont megbontja a piaci mechanizmusokat. Az MKIK már februárban is jelezte, hogy a közvetlen árszabályozás tartós fenntartását problémásnak tartja.

Jelentősen lelassult az infláció

A gazdasági környezet közben sokat változott az árrésstop bevezetése óta. A KSH legfrissebb adatai szerint augusztusban 1,3 százalékos volt az éves infláció, júliusban 1,2 százalékot, júniusban 1,7 százalékot mértek.

Az élelmiszereknél még látványosabb a fordulat. Augusztusban éves alapon 1,4 százalékkal csökkentek az árak, a vendéglátási szolgáltatásokat kivéve pedig 4,8 százalékos árcsökkenést mért a KSH. Júliushoz képest az élelmiszerek átlagosan 0,2 százalékkal lettek olcsóbbak.

Magyar Péter szerint a kivezetésről a kamarákkal és az élelmiszer-kiskereskedelmi láncokkal együttműködve kell dönteni.

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images