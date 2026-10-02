Nagy változás jön a budapesti parkolásban, kamerás autókkal jöhet az ellenőrzés

Március végéig rendezni kell az egységes budapesti parkolási rendszer kialakításához szükséges jogi hátteret, amihez törvénymódosításra is szükség lesz. A tervek szerint a parkolás üzemeltetése és a díjak beszedése a kerületektől a Fővárosi Önkormányzathoz kerül, a bevételeket pedig kizárólag a rendszer működtetésére és a budapesti utak fenntartására, fejlesztésére lehet majd fordítani.

Jelentősen átalakulhat a budapesti parkolási rendszer. A kormány és a főváros a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén megállapodott arról, hogy

a jelenleg kerületi kézben lévő parkolási rendszer üzemeltetése és a parkolási díjak beszedése a Fővárosi Önkormányzathoz kerül.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója az MTI-nek azt mondta, a szükséges jogi helyzetet március 31-ig kell rendezni. Ehhez első lépésként törvénymódosításra lesz szükség, ezt követően a Fővárosi Közgyűlésnek is rendeletet kell alkotnia. Az ügyben kezdeményezett rendkívüli közgyűlést Karácsony Gergelynek október 16-ig kell összehívnia.

Az új rendszer egyik fontos eleme, hogy a parkolásból származó pénzt meghatározott célokra lehet majd felhasználni. A főváros tájékoztatása szerint a bevételeket a parkolási rendszer működtetésére, valamint a budapesti közúthálózat fenntartására és fejlesztésére fordítják.

Kiss Ambrus szerint ebből többek között útfelújításokat, kopórétegcseréket és kisebb közúti beavatkozásokat finanszírozhatnak. A kerületek továbbra is részesednek majd a forrásból, ennek arányánál a 2026 júliusi parkolási elszámolások jelenthetik a kiindulópontot.

A főigazgató szerint az egységesítés olcsóbb üzemeltetést, gyorsabb és hatékonyabb ellenőrzést eredményezhet. Az elképzelések között szerepel, hogy

az autópálya-matricák ellenőrzéséhez hasonló rendszer működjön, kamerával felszerelt járművek segítségével.

A parkolás korábban is működött fővárosi szinten Budapesten. Kiss Ambrus felidézte, hogy 2013-ban jogszabályváltozás után került kizárólagosan a kerületekhez ez a feladat. Szerinte a most kialakítandó rendszer technológiailag már jelentősen eltérhet a korábbitól.

A parkolási átalakítás egy szélesebb megállapodás része a kormány és Budapest között. A főváros egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatást kap, miközben a közösségi közlekedés finanszírozása és a BKK tulajdonosi szerkezete is átalakul.

A megállapodás alapján az Országos Közlekedési Központ tőkeemeléssel 50 százalékos tulajdonrészt szerez a BKK-ban. A társaság regionális közlekedésszervezőként működik tovább, az állam és a főváros pedig fele-fele arányban finanszírozza a közösségi közlekedést. A cél az elővárosi és a budapesti közlekedés, valamint a menetrendek szorosabb összehangolása.

Címlapkép forrása: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images