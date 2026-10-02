Picasso már megérkezett Magyarországra, de Marira még várni kell

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Hajnali kettőkor Magyarország árampiaca egy kicsit nagyobb lett: a MAVIR élesben is csatlakozott a PICASSO európai kiegyenlítő platformhoz, amit napokon belül a MARI követ. Innentől egy magyarországi áramhiányon akár külföldi erőmű vagy akkumulátor is segíthet, miközben a hazai szereplők is beszállhatnak más országok egyensúlyának helyreállításába. A változás elsőre technikai részletnek tűnhet, valójában azonban alapjaiban alakíthatja át azt, hogyan tartjuk egyensúlyban az egyre hektikusabban működő európai árampiacot.

Csütörtök hajnali kettőkor élesben is csatlakozott a MAVIR a PICASSO európai platformhoz, amit október 5-én a MARI csatlakozás fog követni.

A MAVIR szerint a változás a 2000-es évek eleji piacnyitáshoz mérhető, amikor Magyarország kitárta kapuit a külföldi áram előtt.

A rendszerirányító szakértői egy háttérbeszélgetésen kiemelték, hogy még nagyon friss a csatlakozás, az első nap mérsékelt szabályozási igényekkel, kiugró esetek nélkül telt, de ebből még korai messzemenő következtetést levonni. Első körben nézzük meg közelebbről, miről is van szó.

De mi ez az egész?

A jobb megértés érdekében kezdjük egy egyszerű példával: ha egy váratlan felhő miatt visszaesik a naperőművek termelése, és hiány keletkezik, vagy éppen ellenkezőleg túltermelés van a hálózaton, akkor valakinek gyorsan ki kell egyenlítenie az áramhálózati mérleget. A hálózat kényes egyensúlyát Magyarországon rendszerszinten a MAVIR biztosítja.

A hálózat egyensúlyának fenntartásához szükséges szolgáltatásokat pedig a kiegyenlítő szabályozási piacon szerzi be.

Gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy:

áramhiány esetén egy erőmű (szolgáltató) növelheti a termelését, vagy egy akkumulátor áramot adhat a hálózatba (ez a felirányú szabályozás, aFRR+ vagy mFRR+), vagy

többlet esetén az erőmű visszafoghatja a termelését (ez a leirányú szabályozás, aFRR- vagy mFRR-),

A PICASSO az automatikusan aktivált, gyorsan reagáló tartalékokból (aFRR) származó kiegyenlítő energia, a MARI pedig a kézi aktiválású tartalékok (mFRR) közös európai piaca.

Itt tehát annak van értéke, ha valaki akkor és olyan irányban tud változtatni a termelésén vagy a fogyasztásán, amikor arra a rendszernek szüksége van.

Ebben a folyamatban nyit új piacteret a magyar csatlakozás a MARI és a PICASSO európai platformokhoz. Immár a hazai egyensúly helyreállításába külföldi szereplők is bekapcsolódhatnak, miközben a magyar szolgáltatók külföldről is kaphatnak "megrendelést".

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Tehát a most élesedő közös platformok lényegében a rendszerirányítók igényeit és az elérhető ajánlatokat hangolják össze, figyelembe véve, mennyi áram vihető át az országhatárokon. Így egy magyarországi hiányra akár egy távoli európai erőmű is reagálhat, ha ezt a hálózati kapacitások lehetővé teszik.

Új alapokra helyezve

Fontos változásként emelték ki, hogy a hazai szolgáltatóknak "gyorsulniuk kell", hiszen a magyar szabályozási piacot leginkább meghatározó automatikus szabályozásnál (aFRR) a MAVIR utasítását a korábbi 15 helyett már 5 perc alatt kell teljesíteni. A MAVIR szerint emiatt érdemben nem esnek ki szereplők itthon, hiszen "aki 15 perc alatt be tudta futni, az 5 perc alatt is meg tudja oldani" - emelte ki Kádár Márton, a MAVIR szabályozási szolgáltatások fejlesztési osztályvezetője. Ugyanakkor változhat, hogy adott egység mekkora szabályozási teljesítményt vállalhat - tette hozzá.

(A "befutás" itt azt jelenti, hogy miután a MAVIR jelzi, hogy szüksége van a kiegyenlítő energiára, az erőműnek adott időn belül el kell érnie a szükséges teljesítményt.)

Másik lényeges változás, hogy eddig az adott szolgáltató azt a díjat kapta, ami az ajánlatában szerepelt. Innentől kezdve viszont marginális árazásra váltanak: az elszámolás során nem a saját ajánlata, hanem az utolsóként még szükséges ajánlat határozza meg azt, hogy mennyit kap kézhez. Például ha van három ajánlat 50, 100 és 200 euró/MWh értéken, akkor innentől kezdve az 50 eurós ajánlatot tevő is a 200 eurós árat kapja meg az általa megtermelt (vagy el nem fogyasztott) energiáért, ha mindhármukra szüksége van a hálózatnak.

Az árazási logikát teljesen át fogja alakítani, ez az egyik legfontosabb változás

- emelte ki Májer Milán, a MAVIR üzletfejlesztési igazgatója.

Ez nagyobb árkilengéseket is hozhat, különösen akkor, ha a határkeresztező kapacitások elfogynak, és a külföldi kínálat nem érhető el. A MAVIR ugyanakkor azt várja, hogy a jóval szélesebb ajánlati kör és az erősebb verseny ezt ellensúlyozhatja.

A beszélgetés során elhangzott, hogy a PICASSO piacán négy másodpercenként frissül az árazás, ami azt jelenti, hogy nagyon gyorsan kell lereagálni a váratlan eseményeket a rendszerüzemeltetőknek (is) - ennek vállalati kockázatairól ebben a cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 19. Az energiapiac orosz rulettje: egyetlen negyedóra dönthet a vállalatok sorsáról

Már nem ugyanaz van - de kérdés, hogy mi lesz

A korábban csatlakozó országok tapasztalataival csak óvatosan

- hangsúlyozta Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese.

Ugyanis a MARI és PICASSO indulása óta bővült a piac és optimalizálták az algoritmusokat, így a magyar szereplők már más helyzetben lesznek, mint az elején csatlakozók. Itthon ráadásul, az orosz-ukrán háború kitörése óta, a negyedórák jellemzően 60-70 százalékában a többletet kellett kezelni a hazai árampiacon, vagyis a leszabályozás dominált, ami a csatlakozással mérséklődhet - mondta Kádár Márton.

A következő fontos változást Románia és Horvátország hozhatja, amelyek a jelenlegi tervek szerint 2027-ben csatlakozhatnak. Különösen a román kapcsolat lehet érdekes, mert hozzáférést nyithat a jelentős akkumulátoros kapacitásokat kiépítő bolgár piachoz is.

A MAVIR szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták:

a hazai rendszerbiztonságért továbbra is ők felelnek

- és a működés egy esetleges rendszerhiba okozta lekapcsolódás esetén is fenntartható, amit az előzetes felkészülés során teszteltek is.

A hálózat stabilitásához szükséges tartalékkapacitások beszerzése továbbra is a hazai rendszerirányító feladata. A következő nagy lépés ezért az lehet, hogy a nagykereskedelmi és a kiegyenlítőenergia-piac után idővel a tartalékkapacitások beszerzése is európai szinten kapcsolódjon össze. Ez azonban már jóval érzékenyebb kérdés, hiszen közvetlenül érinti az ellátásbiztonságot és a nemzetgazdasági érdekeket is, így ezen a területen várhatóan nehezebb lesz az integráció - emelte ki Batta Gergő.

Az energia egyre összetettebb, egyre szofisztikáltabb termékké válik

- hangzott el zárásként a beszélgetés során.

Már nem pusztán az számít, hogy mennyi áramot termelünk és milyen áron, hanem az is, hogy mikor, milyen gyorsan és milyen rugalmassággal tudunk reagálni a rendszer igényeire az időjárásfüggő megújulók által egyre inkább dominált árampiacon.

Címlapkép forrása: Henning Kaiser/picture alliance via Getty Images