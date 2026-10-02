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Rekordalacsony szintre süllyed a vízállás a fővárosnál, Kapitány István tájékoztatást adott a Paksi Atomerőműről
Gazdaság

Rekordalacsony szintre süllyed a vízállás a fővárosnál, Kapitány István tájékoztatást adott a Paksi Atomerőműről

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Bár a következő napokban újabb negatív rekordot dönthet a Duna vízhozama, a Paksi Atomerőmű működését nem fenyegeti veszély a korábban kiépített fenékküszöbnek köszönhetően, amely eddig mintegy 30 milliárd forint értékű villamosenergia-termelést mentett meg – hívta fel a figyelmet Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-bejegyzésében.

Az előrejelzések szerint a folyó vízhozama még a szeptember eleji, rendkívül alacsony szintet is alulmúlhatja.

Paks térségében mindössze másodpercenkénti 603 köbméteres vízhozamra számítanak a szakemberek, ami elmarad az eddigi, 630 köbméteres negatív rekordtól.

Budapestnél szintén rekordalacsony vízállás alakulhat ki a következő napokban.

A rendkívüli hidrológiai helyzet ellenére az atomerőmű energiatermelése zavartalan. Jelenleg három blokk üzemel megfelelő teljesítménnyel, miközben a negyedik blokkon a tervezett éves karbantartási munkálatok zajlanak. A létesítmény hűtővíz-ellátását biztosító fenékküszöb hatékonyságát jól mutatja, hogy annak megépítési költsége elenyésző az általa megóvott termelési értékhez képest.

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Becsléseink szerint a fenékküszöb eddig 30 milliárd forintnyi villamosenergia-termelést mentett meg, miközben maga az építkezés ennek a töredékébe került

– hangsúlyozta a tárcavezető.

A biztonsági tartalékok szintén stabilak, az erőmű jelenleg 21 centiméteres mozgástérrel gazdálkodik, miközben a vízszint várhatóan már csak további 3 centimétert süllyed. Amennyiben a helyzet mégis tovább romlana, a vízügyi szakemberek mederszűkítéssel képesek beavatkozni a megfelelő vízszint fenntartása érdekében. Kapitány István kiemelte, hogy a korábban végrehajtott védelmi intézkedéseknek köszönhetően a következő időszakban is garantált az erőmű kiszámítható és biztonságos működése.

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Címlapkép: Munkagépek a paksi atomerőműnél épülõ fenékküszöb építéséről és a védelmi munkákról tartott helyszíni sajtóbejáráson 2026. augusztus 23-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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