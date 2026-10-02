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Romlik az amerikai munkaerőpiac és ennek most örülünk
Gazdaság

Romlik az amerikai munkaerőpiac és ennek most örülünk

Portfolio
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Az Egyesült Államokban szeptemberben mindössze 29 ezer új munkahelyet teremtettek a nem-mezőgazdasági szektorban, ami jóval elmarad az előző havi 133 ezertől és a várt 90 ezertől is. A munkanélküliségi ráta 4,2%-ra emelkedett, a nominális bérek növekedése pedig 3%-ra lassult, ami reálbércsökkenést jelent. A gyengülő munkaerőpiaci adatok paradox módon kedvezőek lehetnek a részvénypiacok számára, mivel csökkentik az inflációs nyomást és tágítják a Fed monetáris mozgásterét.

Szeptemberben az amerikai nem-mezőgazdasági álláshelyek száma az előző havi 133 ezer fő után 29 ezer fővel bővült (várakozás: 90 ezer fő). A munkanélküliségi ráta 4,1%-ról 4,2%-ra emelkedett, miközben a nominális bérek növekedése 3,1%-ról 3%-ra lassult, azaz a reálbérek már csökkennek.

A bejövő adatok összességében nagyon is kedvezőek a részvénypiacoknak. Miért? A piacokat jelenleg a szigorúbbá váló Fed, a magas kötvényhozamok és az inflációs kockázatok együtt nyomasztják.

A lasssuló munkaerőpiac csökkenti annak az esélyét, hogy a magas energiaárak be tudjanak gyűrűzni a reálgazdaságba, miközben a Fed mozgásterét is növeli.

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