Tarthatatlanná vált a helyzet Magyarországon: tömegesen adhatják fel a harcot a hazai gazdák a vadkárok miatt

A helyzet tarthatatlanságát jól mutatja a beregi gazdák esete, mert bár az idei nyarat súlyos aszály jellemezte, a Lónyától Tarpáig elterülő síkságon a termelők számára mégsem a vízhiány, hanem a vadak elképesztő pusztítása teszi lehetetlenné a mezőgazdasági munkát. A hatalmas veszteségek miatt sokan már azt fontolgatják, hogy teljesen felhagynak a termeléssel. A 41-es főút mentén szinte mindennaposak a vadbalesetek a határt járó, több száz egyedből álló szarvascsapatok miatt. Egy helyi gazdálkodó, Király Márk példája élesen szemlélteti a kár mértékét, ugyanis harminc hektár napraforgójából már júliusra hat hektárt tettek a földdel egyenlővé az állatok, több millió forintos kiesést okozva, szeptemberre pedig a megsemmisült terület nagysága elérte a tíz hektárt.

A kétségbeesett panaszok végül az agrártárcához is eljutottak, és Bóna Szabolcs miniszter szeptember elején kénytelen volt elismerni, hogy a vadgazdálkodás és az állományszabályozás jelenlegi formájában működésképtelen, ezért elkerülhetetlen a vadászati törvény módosítása.

A tervezett jogalkotás azonban jóval többről szól egy egyszerű szakmai korrekciónál, hiszen a háttérben zajló folyamatokkal a teljes rendszert átszabhatják.

Bár az elmúlt években is sorra érkeztek a jelzések a megkérdőjelezhető vadászati döntésekről, egy újonnan előkerült dokumentum egyértelműen igazolja, hogy a folyamatot a minisztérium felülről, közvetlen utasításokkal irányította. A politikai térfoglalást maga a hazai jogszabályi környezet tette lehetővé. Magyarországon ugyanis a vadászati jog alapvetően a földtulajdonhoz kötődik, a hasznosítás módjáról pedig a földtulajdonosi közösség dönt. Az erre a célra összehívott gyűléseken a megjelentek a tulajdoni hányaduk arányában, szavazattöbbséggel hoznak határozatot, az állami szereplők pedig ezt a szavazási rendszert kihasználva tudták a saját érdekeiknek megfelelő irányba terelni a jogok kiosztását.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jászai Csaba