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Teljes titokban lopakodnak a tankerek, de így is félévesen rekordon az LNG-export a világ legveszélyesebb tengeri útvonalán
Gazdaság

Teljes titokban lopakodnak a tankerek, de így is félévesen rekordon az LNG-export a világ legveszélyesebb tengeri útvonalán

Portfolio
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Szeptemberben az amerikai–izraeli–iráni háború februári kitörése óta a legtöbb cseppfolyósítottföldgáz-szállítmány (LNG) haladt át a Hormuzi-szoroson – derül ki az S&P Global Energy és a Kpler hajókövetési adataiból. A növekedés ellenére a térség biztonsági helyzete továbbra is bizonytalan.

Az S&P Global Energy összesítése szerint

szeptemberben 19 LNG-rakomány hagyta el a kulcsfontosságú vízi útvonalat, amelyek közül 13 Katarból, hat pedig az Egyesült Arab Emírségekből indult útnak.

A Kpler adatai ennél valamivel több, 21 szállítmányt mutattak ugyanebben az időszakban. Júniusban – amikor az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás életbe lépett – még csak 15 rakomány haladt át a szoroson.

Az S&P elemzője, Eric Yep szerint a tranzitforgalom szeptember második felében gyorsult fel. Amennyiben ez az ütem októberben is kitart, akkor is lehetnek még problémák,

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mert a havi áthaladások száma a háború előtti szint negyedére állhat vissza.

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Az elmúlt hetekben több, a QatarEnergyhez köthető LNG-tartályhajó is áthaladt a szoroson, rakománnyal és anélkül egyaránt. A legfrissebb adatok szerint három újabb katari hajó bukkant fel a szoros külső oldalán. Az Al Kharaitiyat és az Al Gharrafa szeptember végén India nyugati partjainál jelent meg újra, míg a német Pronav Ship Management által üzemeltetett Milaha Qatar India egyik nyugati kikötőjében, Hazirában rakodta ki szállítmányát.

A hajók a szoroson való áthaladás során úgynevezett "sötét tranzitot" hajtanak végre, azaz kikapcsolják az automatikus azonosító rendszerüket (AIS), hogy elkerüljék az észlelést.

Ez magyarázza, hogy a hajókövetési adatokban miért mutatkoznak többnapos kiesések az áthaladás idején.

A Hormuzi-szoros a háború előtt a globális nyersolaj- és LNG-ellátás mintegy ötödét bonyolította le. A konfliktus február 28-i kezdete óta a forgalom drasztikusan visszaesett. A fenntarthatóság szempontjából kulcskérdés, hogy Irán miként reagál a növekvő exportra – amelyet a szoros feletti befolyásának gyengüléseként értékelhet –, valamint hogy az amerikai haditengerészeti kísérettel haladó konvojok a magas költségek ellenére is üzemeltethetők maradnak-e a téli szezonban.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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