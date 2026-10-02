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Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton
Gazdaság

Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton

Portfolio
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Sűrű napot hozott a közélet: Varga Mihály bejelentette részvételét az MNB-ügyet vizsgáló bizottság előtt, miközben Hankó Balázsnál házkutatást tartottak. A kormány újabb nyugdíjemelési és szociális intézkedéseket jelentett be, Budapest pedig 120 milliárd forintos támogatásban állapodott meg a kabinettel. Eközben eldől, megkapja-e Magyarország a több ezer milliárdos EU-forrást, a Honvédelmi Minisztérium pedig helyi vállalkozókat vonna be a kivitelezésbe egy Mészáros Lőrinctől elvett tender kapcsán. Moszkva is reagált a kiutasított diplomaták ügyére.
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Több mint megduplázná a kutatási forrásokat a kormány, elkészült az új magyar stratégia

Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája, amelyet több mint ezer szakmai egyeztetés előzött meg. A kormány három év alatt 100 milliárdról 225 milliárd forintra emelné az alap- és innovációs kutatásra fordított állami forrásokat, a kutatás-fejlesztési ráfordítások GDP-arányos szintjét pedig 2030-ra 2, 2035-re 3 százalékra növelné. A stratégia három kiemelt területe az egészség, a környezet és a technológia. Magyarország jelenleg az uniós innovációs rangsor alsó harmadában, a 21–22. helyen áll.

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Több mint megduplázná a kutatási forrásokat a kormány, elkészült az új magyar stratégia
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Előkerült Nagy Márton

A Válasz Online értesülései szerint Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter nyár óta Svájcban él családjával, és egy zürichi befektetési banknál dolgozik. A lap telefonon elérte Nagyot, aki nem kommentálta az információkat, környezetéből azonban több forrás is megerősítette a kiköltözését. A cikk szerint a volt miniszter végleg szakított a magyar politikával, és az ellenzékbe került Fidesz vezetőivel sincs élő kapcsolata.

A lap azt írja, Nagy távozása már korábban érlelődhetett: a 2026-os választás előtt frankfurti, londoni és zürichi pénzügyi cégeknél érdeklődött álláslehetőségekről. A Válasz Online felidézi azt is, hogy Nagy 2025-ben súlyos egészségügyi problémán esett át, életveszélyes állapotban kezelték és megműtötték a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán.

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Az Alapjogokért Központot működtető céget költségvetési csalással és hűtlen kezeléssel gyanúsítják

A Miniszterelnökség költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést az Alapjogokért Központot működtető cég állami támogatásai miatt - írja a 444.

A szervezet 2021 és 2024 között összesen 410 millió forint közpénzt kapott nyílt pályázat nélkül.

A vizsgálat szerint a Központ három vezetője saját magának állapított meg havi 1,4–1,6 millió forintos megbízási díjat, külső jóváhagyás dokumentált nyoma nélkül. Ezekre három év alatt összesen 188,5 millió forintot fizettek ki.

A Miniszterelnökség az elszámolásokban és szakmai beszámolókban is hiányosságokat talált. A feljelentés nyomán azt vizsgálhatják, hogy a támogatások felhasználása és elszámolása során történt-e bűncselekmény.

A hírre Magyar Péter, miniszterelnök is reagált, a Facebook kommentszekciójában írta, hogy "Öltönyben a börtönben program?"

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A Századvég már márciusban prezentálta Rogánéknak, mekkora bajban van az Orbán-kormány

A 2026-os tavaszi választások előtt készült, a kormánynak szánt belső elemzés szerint a magyarok többsége nemzeti szégyennek tartja az egészségügy állapotát, a gazdasági helyzetet és magát az Orbán-kormányzati politikáját is. A még Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda által megrendelt Századvég-kutatásokból az is kiderül, hogy az idősebb korosztályt leszámítva a lakosság elégedetlen a hazai demokrácia működésével. A kormányzat eközben az idei év elején a megállapodottnál aránytalanul nagyobb összeget, közel 7,7 milliárd forintot fizetett ki a felméréseket készítő intézetnek – írta meg a 444.hu.

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A Századvég már márciusban prezentálta Rogánéknak, mekkora bajban van az Orbán-kormány
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21 Kutatóközpont: csökkent, de így is óriási a Tisza előnye

Megerősíti a Tisza Párt kis mértékű népszerűségvesztését, illetve a Fidesz mélypontról történő elmozdulását a 21 Kutatóközpont friss pártpreferencia-vizsgálata.

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21 Kutatóközpont: csökkent, de így is óriási a Tisza előnye
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Magyar Pétert a legbefolyásosabb feltörekvő tehetségek közzé választotta a Time magazin

Magyar Péter miniszterelnök is felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő személyiségeit bemutató, idei TIME100 Next listájára – szúrta ki a Telex.

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Magyar Pétert a legbefolyásosabb feltörekvő tehetségek közzé választotta a Time magazin
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Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, új szövetséget kötött Magyar Péter a fővárossal

A tegnapi nap lezajlottak az MNB vizsgálaóbizottság első ügyei, miközben megállapodott egymással a kormány és a főváros. Eközben az elszámoltatás és a felelősségrevonás is lendületesen halad előre.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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