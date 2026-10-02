Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton

A Miniszterelnökség költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést az Alapjogokért Központot működtető cég állami támogatásai miatt - írja a 444.

A szervezet 2021 és 2024 között összesen 410 millió forint közpénzt kapott nyílt pályázat nélkül.

A vizsgálat szerint a Központ három vezetője saját magának állapított meg havi 1,4–1,6 millió forintos megbízási díjat, külső jóváhagyás dokumentált nyoma nélkül. Ezekre három év alatt összesen 188,5 millió forintot fizettek ki.

A Miniszterelnökség az elszámolásokban és szakmai beszámolókban is hiányosságokat talált. A feljelentés nyomán azt vizsgálhatják, hogy a támogatások felhasználása és elszámolása során történt-e bűncselekmény.

A hírre Magyar Péter, miniszterelnök is reagált, a Facebook kommentszekciójában írta, hogy "Öltönyben a börtönben program?"