Több mint megduplázná a kutatási forrásokat a kormány, elkészült az új magyar stratégia

Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája, amelyet több mint ezer szakmai egyeztetés előzött meg. A kormány három év alatt 100 milliárdról 225 milliárd forintra emelné az alap- és innovációs kutatásra fordított állami forrásokat, a kutatás-fejlesztési ráfordítások GDP-arányos szintjét pedig 2030-ra 2, 2035-re 3 százalékra növelné. A stratégia három kiemelt területe az egészség, a környezet és a technológia. Magyarország jelenleg az uniós innovációs rangsor alsó harmadában, a 21–22. helyen áll.

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Három év alatt 100 milliárdról 225 milliárd forintra emelné a magyar alap- és innovációs kutatásra fordított állami forrásokat a kormány az elkészült innovációs és tudományos stratégia keretében. A cél, hogy a kutatás-fejlesztési ráfordítások GDP-arányos szintje 2030-ra elérje a 2 százalékot, 2035-re pedig a 3 százalékot. Magyarország jelenleg az uniós innovációs rangsor alsó harmadában szerepel.

Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája, jelentette be Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára pénteken Budapesten, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének konferenciáján az MTI tudósítása szerint.

A programban a kormány vállalta, hogy három év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra növeli az alap- és innovációs kutatás állami finanszírozását.

Ez 125 milliárd forintos, azaz 125 százalékos forrásbővítést jelentene.

Az államtitkár ismertette a kutatás-fejlesztési ráfordításokra vonatkozó hosszabb távú célokat is: ezek aránya a GDP jelenlegi 1,33 százalékáról 2030-ra 2 százalékra, majd 2035-re, az európai célokkal összhangban, 3 százalékra emelkedne.

A stratégia kidolgozását több mint ezer szakmai egyeztetés előzte meg. A dokumentum nyugati minták alapján úgynevezett nagy kihívásokra épül, három kiemelt területe az egészség, a környezet és a technológia. Ezeket két további pillér, a társadalmi jólét és a biztonság egészíti ki.

Horváth Péter szerint a stratégia egyik kulcseleme az oktatás, az erős kutatás-fejlesztési és innovációs szektorhoz ugyanis innovációra nyitott emberekre van szükség.

Az előrelépést a jelenlegi magyar pozíció is indokolja: az államtitkár elmondása szerint Magyarország az innovációs, technológiai és kutatási mutatók alapján az uniós mezőny alsó harmadában, jellemzően a 21–22. hely körül áll. Ennek javításához jelentős forrásbővítésre van szükség.

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