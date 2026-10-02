Tudod, hogy nem kéne, mégis halogatod: mondd el, neked miért nehéz a döntéseket meghozni!

A vállalatok számára a gyors alkalmazkodás ma már alapvető versenyképességi kérdés. Ugyanez a logika működik a saját személyes döntéseinkben is, mégis sokszor jóval nehezebben szánjuk rá magunkat a változtatásra. Egy rosszul működő magánéleti vagy munkahelyi helyzet, egy kedvezőtlenebb szolgáltatás, konstrukció hónapokon, akár éveken át fennmaradhat, miközben a váltás lehetősége már rég felmerült.Create your own user feedback survey
A halogatás ráadásul jóval többről szólhat, mint néhány elvesztegetett hónapról. Jelenthet magasabb költséget, elmaradt megtakarítást vagy elszalasztott lehetőséget, de ugyanígy időt, energiát és folyamatos bizonytalanságot is.
Arra keressük most a választ, hogy milyen döntéseket halogatnak az olvasóink a leginkább, mi nehezíti meg a változtatást, és mennyire tart a megszokás egy olyan helyzetben, amely már nem feltétlenül szolgálja az érdekeinket.
>> A kérdőív kitöltése ITT <<
A kérdőív kitöltése legfeljebb 5 percet vesz igénybe, a válaszokat 2026. október 2-26. között várjuk. A válaszadás anonim. A felmérés nem reprezentatív, a Portfolio Csoport olvasóinak véleményét tükrözi, és az Erste megbízásából készül. Az eredményeket a lezárást követően külön cikkben mutatjuk be.
A cikk megjelenését az Erste támogatta.
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