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Tudod, hogy nem kéne, mégis halogatod: mondd el, neked miért nehéz a döntéseket meghozni!
Gazdaság

Tudod, hogy nem kéne, mégis halogatod: mondd el, neked miért nehéz a döntéseket meghozni!

Portfolio
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Nemcsak a rossz döntéseknek lehet ára, hanem annak is, ha túl sokáig várunk velük. Halogathatjuk az életmódváltást vagy egy egészségügyi vizsgálatot, maradhatunk egy kevésbé jó munkahelyen, egy drágább szolgáltatásnál vagy egy megszokott banknál akkor is, ha már lenne okunk a váltásra. Az Erstével közös olvasói felmérésünkben azt vizsgáljuk, mi tart vissza bennünket a lépéstől, és mivel járhat a túlzott kivárás.

A vállalatok számára a gyors alkalmazkodás ma már alapvető versenyképességi kérdés. Ugyanez a logika működik a saját személyes döntéseinkben is, mégis sokszor jóval nehezebben szánjuk rá magunkat a változtatásra. Egy rosszul működő magánéleti vagy munkahelyi helyzet, egy kedvezőtlenebb szolgáltatás, konstrukció hónapokon, akár éveken át fennmaradhat, miközben a váltás lehetősége már rég felmerült.

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A halogatás ráadásul jóval többről szólhat, mint néhány elvesztegetett hónapról. Jelenthet magasabb költséget, elmaradt megtakarítást vagy elszalasztott lehetőséget, de ugyanígy időt, energiát és folyamatos bizonytalanságot is.

Arra keressük most a választ, hogy milyen döntéseket halogatnak az olvasóink a leginkább, mi nehezíti meg a változtatást, és mennyire tart a megszokás egy olyan helyzetben, amely már nem feltétlenül szolgálja az érdekeinket. 

>> A kérdőív kitöltése ITT <<

A kérdőív kitöltése legfeljebb 5 percet vesz igénybe, a válaszokat 2026. október 2-26. között várjuk. A válaszadás anonim. A felmérés nem reprezentatív, a Portfolio Csoport olvasóinak véleményét tükrözi, és az Erste megbízásából készül. Az eredményeket a lezárást követően külön cikkben mutatjuk be. 

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A cikk megjelenését az Erste támogatta.

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