Új AI-cárt nevezhet ki Trump, az elnök még gyorsítaná a fejlesztéseket

Donald Trump várhatóan Jay Claytont, az amerikai nemzeti hírszerzés igazgatóját nevezi ki a Fehér Ház mesterséges intelligenciáért felelős vezetőjének, írja a Bloomberg. Clayton feladata az amerikai AI-fejlesztések ösztönzése lehet egy olyan időszakban, amikor egyre erősebb a vita a technológia biztonsági, munkaerőpiaci és gazdasági kockázatairól. Trump továbbra is visszafogott állami szabályozást támogat, és az Egyesült Államok Kínával szembeni technológiai előnyének megőrzését nemzetbiztonsági kérdésként kezeli.

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Donald Trump várhatóan Jay Claytont nevezi ki az amerikai kormány mesterséges intelligenciáért felelős legfontosabb tanácsadójának.

Clayton július óta az amerikai nemzeti hírszerzés igazgatója, vagyis jelenleg az Egyesült Államok hírszerző szervezeteinek munkáját hangolja össze. A Washington Post szerint a tervek alapján ezt a posztot is megtarthatja az új feladata mellett. Clayton korábban az amerikai tőzsdefelügyelet, a SEC elnöke is volt Trump első elnöki ciklusában.

Az új pozíció politikai súlyát jól mutatja, hogy az amerikai kormány egyre inkább gazdasági és nemzetbiztonsági kérdésként kezeli a mesterséges intelligenciát. Trump szerint az Egyesült Államoknak fenn kell tartania technológiai előnyét Kínával szemben, ezért óvatos azokkal a szabályozásokkal kapcsolatban, amik lassíthatják az amerikai vállalatok fejlesztéseit.

Egyre nagyobb a vita az AI biztonságáról

Trump a héten több nagy technológiai vállalat vezetőjével is tárgyalt. A résztvevők között volt Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, Dario Amodei, az Anthropic vezetője, Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója és több más technológiai cég vezetője. A találkozó után több vállalat önkéntes vállalásokat tett az AI-rendszerek biztonsági ellenőrzésével kapcsolatban.

Trump ugyanakkor továbbra sem támogat átfogó új szövetségi szabályozást. Az elnök álláspontja szerint az iparágnak jelentős részben saját magának kell kezelnie a technológia kockázatait, miközben a már meglévő jogszabályok is alkalmazhatók az AI használatából eredő károk esetén.

Washingtonban ettől eltérő elképzelések is megjelentek. Josh Hawley republikánus és Chris Murphy demokrata szenátor közös törvényjavaslaton dolgozik, ami külön polgári és büntetőjogi felelősséget állapítana meg bizonyos, mesterséges intelligenciával összefüggő biztonsági incidenseknél.

A választók is egyre óvatosabbak

A Bloomberg által idézett Quinnipiac University felmérése szerint az amerikai választók jelentős része támogatná, hogy az AI-cégeknek független biztonsági követelményeknek kelljen megfelelniük még akkor is, ha ez lassítaná a fejlesztéseket.

A felmérés szerint a megkérdezettek 72 százaléka ellenezné egy új adatközpont építését a saját lakókörnyezetében. Márciusban ugyanerre a kérdésre 65 százalék válaszolt elutasítóan.

A társadalmi aggodalmak egyik forrása az adatközpontok rendkívül magas energiaigénye. Emellett egyre több kérdés merül fel azzal kapcsolatban is, hogy a mesterséges intelligencia gyors terjedése milyen hatással lesz a munkaerőpiacra.

A technológia szabályozása így a novemberi félidős választások előtt politikailag is egyre fontosabb témává válik.

David Sacks helyét veheti át

Clayton David Sacks helyére érkezhet. A kockázatitőke-befektető 2024 végén kapta meg a Fehér Ház mesterséges intelligenciával és kriptovalutákkal kapcsolatos vezetői pozícióját.

Sacks idén márciusban távozott ebből a szerepből, miután lejárt a különleges kormányzati alkalmazottként engedélyezett szolgálati ideje. Ezt követően az elnök tudományos és technológiai tanácsadó testületének társelnöke lett, így továbbra is kapcsolatban maradt a kormány technológiai politikájával.

Sacks a gyors amerikai AI-fejlesztés és a visszafogott szabályozás egyik legismertebb támogatója volt. Többször bírálta azokat a javaslatokat, amik lassítanák a legfejlettebb modellek fejlesztését.

Jay Clayton kinevezése ebből a szempontból folytonosságot jelenthet. A kormány továbbra is az amerikai technológiai fejlődés gyorsítását helyezi előtérbe, miközben a mesterséges intelligencia biztonságáról és szabályozásáról szóló vita egyre erősebb Washingtonban.

Címlapkép forrása: Samuel Corum/Getty Images