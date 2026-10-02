21°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Változás a Semmelweis Egyetemet fenntartó alapítványnál: alig egy hónap után távozott három kuratóriumi tag
Gazdaság

Változás a Semmelweis Egyetemet fenntartó alapítványnál: alig egy hónap után távozott három kuratóriumi tag

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Alig egy hónappal a kinevezésük után hárman is lemondtak a Semmelweis Egyetemet fenntartó alapítvány öttagú kuratóriumából – vette észre a Telex. A megüresedett helyekre az illetékes minisztérium már ki is írta a pályázatot, ám ezúttal az egyetemi szenátus bevonása nélkül, közvetlenül választják ki az új tagokat.

Bár a legtöbb közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány (KEKVA) idén nyáron megszűnt, a felsőoktatási intézményeket fenntartó szervezetek egy év haladékot kaptak. Ezekben a kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagokat az új szabályok szerint cserélték le szeptember 1-jén. A frissen felállt testületek fő feladata a jövő augusztusi végleges megszűnés előkészítése, valamint az előző vezetés munkájának átvilágítása. A Semmelweis Egyetem mögött álló Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány (NEOA) esetében azonban ez a felállás mindössze egy hónapig tartott,

mivel három tag váratlanul távozott.

A megüresedett pozíciók betöltésére a kormány már közzé is tette a pályázati felhívást, amely a NEOA három helye mellett a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány egy kuratóriumi posztját is érinti. Lényeges változás az egy hónappal ezelőtti eljáráshoz képest, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium ezúttal nem kér javaslatokat az egyetemi szenátustól, hanem közvetlenül fogadja és bírálja el a jelentkezéseket. A pályázatokat október 16-ig várják, a döntés pedig legkorábban október 26-án születhet meg.

A Semmelweis Egyetem vezetése körül nem ez az egyetlen nyitott kérdés. Az Integritás Hatóság korábban megállapította, hogy az intézmény kancellárja, Pavlik Lívia esetében összeférhetetlenség áll fenn egy korábbi miniszteri biztosi kinevezése miatt. Ezt a megállapítást a leköszönő kuratórium a távozása előtti napokban még vitatta, a jelenlegi vezetés és a minisztérium azonban már egyeztetéseket kezdeményezett a helyzet rendezésére.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton

Közel 1,5 millió magyar maradt állandó háziorvos nélkül – Lépéskényszerben a kormány

Nagy változás jön a budapesti parkolásban, kamerás autókkal jöhet az ellenőrzés

Kapcsolódó cikkünk

A világ 250 legjobbja közé került egy magyar egyetem

Hegedűs Zsolt elárulta a magyar kórházakban induló nagy kormányprogram újabb részleteit

Egészségipar: hol áll ebben Magyarország?

Címlapkép forrása: MTI Fotó/BruzÃ¡k NoÃ©mi

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Megszellőztették, Putyin hogyan kényszerítené térdre Ukrajnát, olyan fegyvert vetett be Kijev, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken
Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility