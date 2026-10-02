Változás a Semmelweis Egyetemet fenntartó alapítványnál: alig egy hónap után távozott három kuratóriumi tag

Bár a legtöbb közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány (KEKVA) idén nyáron megszűnt, a felsőoktatási intézményeket fenntartó szervezetek egy év haladékot kaptak. Ezekben a kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagokat az új szabályok szerint cserélték le szeptember 1-jén. A frissen felállt testületek fő feladata a jövő augusztusi végleges megszűnés előkészítése, valamint az előző vezetés munkájának átvilágítása. A Semmelweis Egyetem mögött álló Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány (NEOA) esetében azonban ez a felállás mindössze egy hónapig tartott,

mivel három tag váratlanul távozott.

A megüresedett pozíciók betöltésére a kormány már közzé is tette a pályázati felhívást, amely a NEOA három helye mellett a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány egy kuratóriumi posztját is érinti. Lényeges változás az egy hónappal ezelőtti eljáráshoz képest, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium ezúttal nem kér javaslatokat az egyetemi szenátustól, hanem közvetlenül fogadja és bírálja el a jelentkezéseket. A pályázatokat október 16-ig várják, a döntés pedig legkorábban október 26-án születhet meg.

A Semmelweis Egyetem vezetése körül nem ez az egyetlen nyitott kérdés. Az Integritás Hatóság korábban megállapította, hogy az intézmény kancellárja, Pavlik Lívia esetében összeférhetetlenség áll fenn egy korábbi miniszteri biztosi kinevezése miatt. Ezt a megállapítást a leköszönő kuratórium a távozása előtti napokban még vitatta, a jelenlegi vezetés és a minisztérium azonban már egyeztetéseket kezdeményezett a helyzet rendezésére.

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