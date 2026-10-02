24°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Vége van a Covid-sokknak, de van egy rossz hírünk
Gazdaság

Vége van a Covid-sokknak, de van egy rossz hírünk

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A születéskor várható élettartam világszerte csaknem teljesen visszaállt a koronavírus-járvány előtti időszak szintjére, de a várhatóan jó egészségben eltöltött évek száma érezhetően lassabban áll helyre - közölte pénteken az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a legfrissebb globális statisztikákon alapuló éves jelentésében.

A várható élettartam globálisan 73,3 év volt 2023-ban, ami már megközelíti a pandémia előtti 2019-es 73,4 évet, és jóval meghaladja a 2021-ben feljegyzett 71,5 évet.

"A hosszabb élet a közegészségügy egyik legfontosabb vívmánya. A következő kihívás annak biztosítása lesz, hogy a meghosszabbodott élet minél nagyobb része jó egészségi állapotban teljen. Ennek érdekében kell átalakítani az egészségügyi rendszereket, hogy minél jobban kielégítsék a változó igényeket" - mondta Alain Labrique, a WHO adatelemzési részlegének igazgatója.

A jó egészségben eltöltött várható élettartam 62,8 év volt 2023-ban, ami még mindig 0,4 évvel alacsonyabb, mint 2019-ben.

A WHO szerint 2000 és 2023 között az amerikai kontinensen emelkedett jelentősen a halálozási kockázat, illetve csökkent a jó egészségben eltöltött várható élettartam.

Még több Gazdaság

Rekordalacsony szintre süllyed a vízállás a fővárosnál, Kapitány István tájékoztatást adott a Paksi Atomerőműről

Bevetik a vésztartalékot a világ nagyhatalmai: hatalmas olaj- és dízelkészletet engednek a piacra

Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton

A globális adatok szerint a halálozások egyre nagyobb hányadáért nem fertőző betegségek tehetők felelőssé, mint például a szív- és érrendszeri megbetegedések, a légúti megbetegedések, a cukorbetegség vagy az Alzheimer-kór. Világszerte nem fertőző betegségekbe halt bele 2023-ban az elhunytak 74 százaléka, míg 2000-ben ez az arány még csak 58 százalék volt. 2023 volt az az év, amikor az alacsonyabb jövedelmű országokban a fertőző betegségek első alkalommal a halálozások kevesebb mint feléért voltak felelősek, ami azt mutatja, hogy a globális járványtan átalakulása újabb szintet ért el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Megszellőztették, Putyin hogyan kényszerítené térdre Ukrajnát, olyan fegyvert vetett be Kijev, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken
Tisza-kormány: folytatódnak a büntetőeljárások, felbukkant Nagy Márton
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility