Vége van a Covid-sokknak, de van egy rossz hírünk

A születéskor várható élettartam világszerte csaknem teljesen visszaállt a koronavírus-járvány előtti időszak szintjére, de a várhatóan jó egészségben eltöltött évek száma érezhetően lassabban áll helyre - közölte pénteken az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a legfrissebb globális statisztikákon alapuló éves jelentésében.

A várható élettartam globálisan 73,3 év volt 2023-ban, ami már megközelíti a pandémia előtti 2019-es 73,4 évet, és jóval meghaladja a 2021-ben feljegyzett 71,5 évet.

"A hosszabb élet a közegészségügy egyik legfontosabb vívmánya. A következő kihívás annak biztosítása lesz, hogy a meghosszabbodott élet minél nagyobb része jó egészségi állapotban teljen. Ennek érdekében kell átalakítani az egészségügyi rendszereket, hogy minél jobban kielégítsék a változó igényeket" - mondta Alain Labrique, a WHO adatelemzési részlegének igazgatója.

A jó egészségben eltöltött várható élettartam 62,8 év volt 2023-ban, ami még mindig 0,4 évvel alacsonyabb, mint 2019-ben.

A WHO szerint 2000 és 2023 között az amerikai kontinensen emelkedett jelentősen a halálozási kockázat, illetve csökkent a jó egészségben eltöltött várható élettartam.

A globális adatok szerint a halálozások egyre nagyobb hányadáért nem fertőző betegségek tehetők felelőssé, mint például a szív- és érrendszeri megbetegedések, a légúti megbetegedések, a cukorbetegség vagy az Alzheimer-kór. Világszerte nem fertőző betegségekbe halt bele 2023-ban az elhunytak 74 százaléka, míg 2000-ben ez az arány még csak 58 százalék volt. 2023 volt az az év, amikor az alacsonyabb jövedelmű országokban a fertőző betegségek első alkalommal a halálozások kevesebb mint feléért voltak felelősek, ami azt mutatja, hogy a globális járványtan átalakulása újabb szintet ért el.

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