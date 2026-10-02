Veszélyes függőségre figyelmeztet Kapitány István: vége az ingyenpénzeknek, új alapokon a gazdaságfejlesztés

A tudásalapú gazdaságot és a gyógyszeripart jelölte meg követendő iránynak Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) konferenciáján. Szerinte diverzifikálni kell a magyar gazdaságot, a külföldi beruházásoktól pedig több hozzáadott értéket és tudástranszfert kell elvárni. A korrupciót a versenyképességet rontó problémának nevezte, miközben az állami támogatásokat erősebben kötnék teljesítményhez. A gyógyszeripar fejlesztését ellátásbiztonsági szempontból is fontosnak tartja az ázsiai hatóanyagfüggőség miatt.

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A kormány hosszú távú célja egy tudásalapú, innovációra és teljesítményre épülő gazdaság kialakítása, amelyben a gyógyszeripar mintaként szolgálhat más ágazatok számára

– mondta el Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a MAGYOSZ pénteki konferenciáján, ahol arról is beszélt, hogy a szektor vállalatai évente több mint 100 milliárd forintot fordítanak fejlesztésekre, termékeik több mint száz országba jutnak el, Magyarország pedig az egy főre jutó gyógyszerexport alapján a 12., abszolút értékben a 20. helyen áll a világon.

A miniszter szerint a magyar gazdaságban több olyan vállalkozásra lenne szükség, amely kisvállalkozásból középvállalattá nő, magas hozzáadott értékű tevékenységet végez és kilép a külpiacokra. Jelenleg a magyar kis- és középvállalkozásoknak mindössze mintegy 5 százaléka exportál, ezért a kormány olyan környezetet kíván teremteni, amely segíti bekapcsolódásukat a nemzetközi értékláncokba. Kapitány azt is jelezte, hogy

az állami és uniós támogatásokat a jövőben nagyobb mértékben kötnék mérhető vállalati teljesítményhez.

Kapitány az elmúlt két-három év beruházáspolitikájáról azt mondta, hogy a Magyarországra érkező külföldi működőtőke jelentős része az ázsiai jármű- és akkumulátoriparba áramlott. Szerinte ezeknek a beruházásoknak továbbra is helyük van a gazdaságban, ugyanakkor nagyobb diverzifikációra van szükség. A kormány a továbbiakban is támogatná a külföldi vállalatok fejlesztéseit, de több hozzáadott értéket és tudástranszfert, szorosabb egyetemi és szakképzési együttműködést, valamint a magyar beszállítók erőteljesebb bevonását várná el.

A miniszter a tisztességes versenyt is a gazdaságpolitika egyik kulcskérdésének nevezte. Az MTI tudósítása szerint úgy fogalmazott, hogy

a magyar gazdaság egyik legnagyobb problémája a korrupció volt, amely szerinte már olyan mértéket ért el, hogy a versenyképességet is befolyásolta, és ezt a választási kampány során több vállalatvezető is jelezte.

Kapitány szerint olyan gazdasági környezetre van szükség, amelyben a vállalkozások teljesítményük, tudásuk és innovációjuk alapján tudnak érvényesülni.

A gyógyszeripar fejlesztését közben nemcsak gazdasági, hanem ellátásbiztonsági kérdésnek is tekinti a kormány. Kapitány arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai gyógyszergyártáshoz szükséges hatóanyagok jelentős része jelenleg Ázsiából érkezik, ami stratégiai függőséget jelent. Szerinte ezért az európai és a magyar gyógyszeripari kapacitások erősítésére is szükség van, különösen egy olyan időszakban, amikor Európa egyszerre küzd magas energiaárakkal, gyenge termelékenységi növekedéssel és erősödő globális innovációs versennyel.

Címlapkép: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter zárszót mond a MAGYOSZ 2026: Gyógyszergyártásból versenyelőny - innovációval, új lendülettel című, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) budapesti konferenciáján a Haris Parkban 2026. október 2-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán.