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A 2027-es költségvetés sarokszámairól és a tervezett szociális intézkedésekről is dönthet hétvégi ülésén a kormány
Gazdaság

A 2027-es költségvetés sarokszámairól és a tervezett szociális intézkedésekről is dönthet hétvégi ülésén a kormány

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Erdőbényén tartja hétvégi kihelyezett ülését a kormány, amelynek legfőbb témája a 2027-es költségvetés megvitatása. A jövő évi büdzsé – amely egy jelentős nyugdíjemelési programot is magában foglal – még ebben a hónapban az Országgyűlés és a nyilvánosság elé kerül - közölte Kármán András pénzügyminiszter egy Facebook-on közzétett bejegyzésben.
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A kabinet tagjai már péntek este megérkeztek a helyszínre.

A Tisza-kormány az előző vezetés gyakorlatával szakítva tudatosan az őszi időszakra időzítette a költségvetési törvényjavaslat benyújtását

- jelentette ki a pénzügyminiszter. A változtatást az indokolja, hogy októberben már sokkal konkrétabb, pontosabb makrogazdasági adatok állnak rendelkezésre a tervezéshez, így elkerülhetővé válnak az év közbeni folyamatos módosítások.

A jövő évi költségvetés egyik legfontosabb, a héten már bejelentett eleme az átfogó nyugdíjcsomag

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Tisza-kormány: egész hétvégén ülésezik a kormány, tovább dagad a vita a kormány és Budapest alkujáról

- hangsúlyozta Kármán András. Ennek keretében a nyugdíjminimum összege 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik, a kisnyugdíjakat pedig sávosan növelik. A tervezet emellett kiterjed az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, valamint az időskorúak járadékának megemelésére is.

A 123 milliárd forintos költségvetési hatással járó csomag pénzügyi fedezete biztosított

- írta a pénzügyi tárca vezetője. A hétvégi kihelyezett tanácskozáson a kormány a büdzsé további kulcsfontosságú pontjairól is egyeztet.

A hazai belpolitikai élet legfontosabb eseményeiről és a Tisza-kormány bejelentéseiről alábbi cikkünkben számolunk be:

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Tisza-kormány: egész hétvégén ülésezik a kormány, tovább dagad a vita a kormány és Budapest alkujáról

Címlapkép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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