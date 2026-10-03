A 2027-es költségvetés sarokszámairól és a tervezett szociális intézkedésekről is dönthet hétvégi ülésén a kormány

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A kabinet tagjai már péntek este megérkeztek a helyszínre.

A Tisza-kormány az előző vezetés gyakorlatával szakítva tudatosan az őszi időszakra időzítette a költségvetési törvényjavaslat benyújtását

- jelentette ki a pénzügyminiszter. A változtatást az indokolja, hogy októberben már sokkal konkrétabb, pontosabb makrogazdasági adatok állnak rendelkezésre a tervezéshez, így elkerülhetővé válnak az év közbeni folyamatos módosítások.

A jövő évi költségvetés egyik legfontosabb, a héten már bejelentett eleme az átfogó nyugdíjcsomag

- hangsúlyozta Kármán András. Ennek keretében a nyugdíjminimum összege 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik, a kisnyugdíjakat pedig sávosan növelik. A tervezet emellett kiterjed az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, valamint az időskorúak járadékának megemelésére is.

A 123 milliárd forintos költségvetési hatással járó csomag pénzügyi fedezete biztosított

- írta a pénzügyi tárca vezetője. A hétvégi kihelyezett tanácskozáson a kormány a büdzsé további kulcsfontosságú pontjairól is egyeztet.

A hazai belpolitikai élet legfontosabb eseményeiről és a Tisza-kormány bejelentéseiről alábbi cikkünkben számolunk be:

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