Bessent nem aggódik az emelkedő hozamok miatt

Bessent egy szombaton megjelent Axios-interjúban hangsúlyozta,

nem tapasztalható olyan tőkemenekülés, amelynek során a befektetők amerikai államkötvényeket adnának el a német vagy a japán papírok javára.

"Nem tudom irányítani a kötvénypiacot. Amit tehetek, az az, hogy arra ösztönzöm a piaci szereplőket, álljanak meg egy pillanatra és gondolkodjanak" – fogalmazott a tárcavezető.

A pénzügyminiszter kiemelte az Argentínának nyújtott pénzügyi segítség sikerét, és jelezte, hogy a jövőben is elképzelhetők hasonló beavatkozások. A Trump-adminisztráció tavaly pesóvásárlásokkal és egy 20 milliárd dolláros devizaswap-megállapodással segítette Javier Milei kormányát a nemzeti valuta védelmében. Bessent szerint az argentin stabilizáció korszakos változást hozott Latin-Amerikában, és elmondása alapján soha nem állt még ennyi regionális ország az Egyesült Államok mellett. Az amerikai kormányzat emellett Japánnak is segítséget nyújtott a jen erősítésében, ami az első koordinált devizapiaci intervenció volt 1998 óta.

A kötvénypiaci eladási hullám hátterében az elhúzódó iráni konfliktus miatti magas üzemanyagárak, az amerikai költségvetési hiány alakulásával kapcsolatos aggodalmak, valamint a mesterséges intelligenciára fordított hatalmas tőkeberuházások állnak. A megélhetési költségek emelkedése kulcskérdéssé vált a választók számára, mivel a gázolaj ára rekordszintre emelkedett, a jelzáloghitel-kamatok pedig tartósan 7 százalék felett ragadtak. Mindez komoly politikai nyomást helyez Donald Trumpra és a Republikánus Pártra a novemberi félidős választások előtt, ahol a mérések szerint a demokraták mindkét kongresszusi házban átvehetik a többséget.

Bessent úgy véli,

az iráni háború hatásai átmenetileg elfedik az amerikai gazdaság alapvető erejét,

a fogyasztói kiadásokat és a reálbérek alakulását ugyanis továbbra is kifejezetten kedvezőnek ítéli. Az MI-buborékkal kapcsolatos aggodalmakat szintén elutasította, kiemelve, hogy az olyan óriások, mint a Microsoft, a Google és a Meta valós teljesítményt hozó tőkeberuházásokat hajtanak végre, miközben az Anthropic és az OpenAI bevételei dinamikusan nőnek. A nyolcadik hónapjába lépő iráni konfliktus kapcsán megjegyezte, hogy az olajkínálat fokozatosan helyreáll majd, így az energiaválság hatása idővel elhalványul.

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